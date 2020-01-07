В космосе нашли вторую Землю

За 11 месяцев наблюдений на звезде не обнаружили вспышек, что повышает шансы TOI 700 d быть обитаемой. «TESS была спроектирована и запущена специально для обнаружения планет земного размера, вращающихся вокруг звезд, — отметил Пол Хертц, директор астрофизического подразделения в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. — TOI 700 d — это ключевое научное открытие для TESS».

Телескоп TESS запущен весной 2018 года вместо обсерватории Kepler — за свои восемь лет работы она открыла тысячи экзопланет. Сейчас запасы топлива на Kepler заканчиваются, в ближайшее время обсерватория прекратит свою работу.

TESS, в отличие от Kepler, наблюдает за разными уголками космоса, а не за одним участком, а также способен обнаружить не только солнцеподобные объекты, но и яркие звезды. О них ученые пока практически ничего не знают из-за сложности наблюдения.