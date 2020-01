Январь 7th, 2020 Ума Турман, Николь Кидман, Гвендолин Кристи — в Голливуде выбрали самых высоких актрис В то время как одни женщины сильно комплексуют из-за того, что они слишком маленького роста, другие испытывают настоящие неудобства из-за того, что они чересчур высокие. И если в модельном бизнесе высокий рост — это, безусловно, преимущество, то в актерской профессии дела обстоят совсем иначе. Впрочем, многим актрисам высокий рост не помешал добиться больших успехов в кино и завоевать мировую славу и признание. О самых высоких голливудских актрисах рассказываем в нашем материале на SPLETNIK.RU. Гвендолин Кристи — 192 сантиметра

Эта 41-летняя британская актриса прославилась благодаря роли в сериале «Игра престолов» (Game of Thrones). В популярном шоу она сыграла Бриенну Тарт, ставшую впоследствии рыцарем. Актриса рассказывала, что в детстве подвергалась издевательствам из-за своего роста — она была самым высоком ребенком в школе, и одноклассники не упускали возможности всякий раз отпустить по этому поводу грубую насмешку в ее адрес. Когда Кристи решила стать актрисой и стала посещать Центральную школу сценической речи и драматического искусства Лондона, педагоги открыто говорили, что ей будет очень непросто добиться желаемого в актерской карьере из-за высокого роста. Однако это не помешало ей осуществить свою мечту — сейчас на ее счету несколько ролей в кино и сериалах. А в «Игру престолов» она попала как раз благодаря своей неординарной внешности и очень полюбилась зрителям. Для съемок в фильме Гвендолин пришлось много тренироваться и набрать мышечную массу. Я никогда не придавала слишком большого значения происходящему в действительности, потому что, даже будучи ребенком, я понимала, что ничего интересного не произойдет, если ты будешь принимать ограничения, которые другие люди накладывают на тебя, — говорит она. Гвендолин Кристи в сериале «Игра престолов» Элизабет Дебики — 190 сантиметров В детстве Элизабет мечтала о карьере балерины, однако из-за высокого роста эту мечту ей пришлось оставить. Впрочем, нельзя сказать, что она сильно расстроилась, ведь ее еще привлекала и актерская профессия. В возрасте 17 лет она окончила Huntingtower School в Мельбурне, а затем поступила в Викторианский колледж искусств при Мельбурнском университете. Высокий рост не мешает актерской карьере 29-летней Дебики. В 2013 году она вместе с Леонардо ДиКаприо снялась в фильме «Великий Гэтсби» (The Great Gatsby), а затем и в других известных голливудских картинах. Я поняла, что ничего не смогу с этим поделать. Ты просто должен принять это, иначе это будет бременем всю твою жизнь, — говорит она о своем росте. Элизабет Дебики в фильме «Великий Гэтсби» Бриджит Нильсен — 185 сантиметров Эта 56-летняя датская актриса начинала как модель, так что высокий рост в ее профессии служил ей преимуществом. Однажды на Нильсен обратили внимание кинопродюсеры и пригласили ее на главную роль в фильме «Рыжая Соня» (Red Sonja). С этого началась ее актерская карьера. Вскоре она вышла замуж за Сильвестра Сталлоне, снялась в фильмах «Рокки 4″ (Rocky IV), «Кобра» (Cobra) и других картинах. После развода с Сильвестром Сталлоне в 1987 году в ее кинокарьере начался заметный спад. Впрочем, тогда она переключилась на музыку. Не менее насыщенной была и личная жизнь Нильсен. Сейчас она в пятый раз замужем и воспитывает пятого ребенка, которого родила полтора года назад. Бриджит Нильсен и Арнольд Шварценеггер в фильме «Рыжая Соня» Брук Шилдс — 183 сантиметра Эта 54-летняя звезда тоже начинала как модель, причем сниматься для журналов она стала еще в детстве. В 14 лет она попала на обложку Vogue и стала самой юной моделью, снявшейся для популярного модного издания. Первой значимой работой Шилдс в кино стала роль проститутки в картине «Прелестное дитя» (Pretty baby) — в фильме Брук снялась в возрасте 12 лет. Еще через два года вышел фильм «Голубая лагуна» (The Blue Lagoon), принесший ей популярность. Сейчас Брук Шилдс не только модель и актриса, но и дизайнер — она выпустила коллекцию одежды совместно с компанией QVC. Брук Шилдс и Кристофер Аткинс в фильме «Голубая лагуна» Джейн Линч — 183 сантиметра Большинству зрителей 59-летняя Джейн Линч знакома по сериалу «Хор» (Glee). Но она снялась и в других популярных шоу, среди которых «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel), «Женаты и с детьми» (Married… with Children) и «Два с половиной человека» (Two and a Half Men). На счету актрисы — премии «Эмми», «Золотой глобус», а также премия Гильдии киноактеров. Джейн Линч и Лорен Поттер в сериале «Хор» Эллисон Дженни — 183 сантиметра Актриса говорит, что ее карьера по актерским меркам началась довольно поздно — во многом из-за ее роста. Я играла 40-летних женщин, когда мне было 20. Меня не рассматривали на роль инженю, — признавалась она в интервью. Агент Эллисон и вовсе говорил, что она со своим ростом сможет играть лишь лесбиянок или инопланетянок, однако его прогнозы не оправдались. Карьера актрисы в Голливуде удалась: она снялась в популярных сериалах и фильмах, среди которых «Тоня против всех» (I, Tonya), «Остаться в живых» (Lost), «Западное крыло» (The West Wing) и «Мамаша» (Mom). Последние два принесли ей несколько премий «Эмми», а за фильм «Тоня против всех» она в прошлом году получила премии «Оскар» и «Золотой глобус». Актриса говорит, что высокий рост ей в некотором смысле помог в профессии. Он помог мне в получении ролей очень символичных персонажей с характерами в комедийных фильмах. Я получаю роль либо самой умной женщины в комнате, либо самой пьяной женщины, либо кого-то вроде этого. Я часто получаю такие роли, и мне они нравятся, — признается 60-летняя Дженни. Эллисон Дженни в фильме «Тоня против всех» Фамке Янссен — 182 сантиметра В кино эта нидерландская звезда пришла из модельного бизнеса, в котором она добилась немалых успехов и даже была рекламным лицом бренда Yves Saint Laurent. Но когда она стала изучать актерское мастерство в Колумбийском университете в Нью-Йорке, куда переехала из Амстердама, поняла, что кино ее привлекает куда больше, нежели мир моды. Ее кинодебют состоялся в 1992 году в фильме «Отцы и дети» (Fathers & Sons) — на момент съемок ей было 28 лет. Славу как актрисе ей принесла роль в фильме «Золотой глаз» (Golden Eye) про Джеймса Бонда, где она сыграла противницу легендарного агента 007. После этого ее все чаще стали приглашать в голливудские фильмы, где она снималась с именитыми звездами. По-настоящему знаменитой ее сделала работа в фильме «Люди Икс» (X-Men), где она сыграла мутанта Джину Грей. Сейчас 55-летняя актриса продолжает сниматься в кино и сериалах — на следующий год у нее запланировано несколько новых кинопроектов. Интересный факт: имя актрисы в переводе с нидерландского переводится как «маленькая девочка». Фамке Янссен в фильме «Люди Икс» Сигурни Уивер — 182 сантиметра Этой знаменитой американской актрисе тоже пришлось столкнуться в детстве с издевательствами из-за своего внешнего вида — девочка была самой высокой в классе. Однако вместо того, чтобы обижаться на одноклассников, Уивер доказала, что самоирония ей не чужда, и стала и сама шутить над своим высоким ростом, что сделало ее душой компании. В карьере, как признается Уивер, ей приходилось нелегко из-за ее внешнего вида. Когда я начинала свою кинокарьеру, едва ли кто-то хотел брать на работу женщину ростом в шесть футов. Какой мужчина захочет проводить время на съемочной площадке, стоя на коробке из-под яблок, только для того, чтобы иметь возможность смотреть мне в глаза? Многие режиссеры решали не брать меня на работу, — рассказывала она. Однако Ридли Скотта рост актрисы не смутил — в 1979 году в возрасте 30 лет она снялась в главной роли в фильме «Чужой» (Alien), который ее прославил. На счету у этой 70-летней актрисы несколько десятков ролей в кино и сериалах, а также премии «Золотой глобус», BAFTA и «Сатурн». Сигурни Уивер в фильме «Чужой» Ума Турман — 180 сантиметров В школе будущая звезда была самой высокой девочкой в классе, а кроме того, она была очень худой и носила обувь 42-го размера. Из-за этого над ней часто смеялись одноклассники. По признанию звезды, она часто страдала из-за издевательств сверстников и чувствовала себя «гадким утенком». Однако необычная внешность звезды стала ее изюминкой. В возрасте 17 лет она снялась в эпизодической роли в фильме «Поцелуй папочку на ночь» (Kiss Daddy Goodnight), а еще через год — в фильме «Опасные связи» (Dangerous Liaisons), получившем три премии «Оскар». Актерский талант Турман привлек внимание знаменитого режиссера Квентина Тарантино, который в 1994 году пригласил ее на роль в фильме «Криминальное чтиво» (Pulp Fiction). Сотрудничество режиссера и актрисы продолжилось и дальше — Турман снялась в трех частях фильма «Убить Билла» (Kill Bill) и стала музой Тарантино. Сейчас 49-летняя звезда продолжает сниматься в кино. По ее же стопам пошла и ее дочь Майя Хоук, которая уже успела заявить о себе в Голливуде. Квентин Тарантино и Ума Турман в фильме «Криминальное чтиво» Николь Кидман — 180 сантиметров В детстве Николь Кидман начала заниматься в балетной школе, а затем увлеклась и актерством. Она выступала в Австралийском театре для молодежи и Театре Филипа Стрита и училась в колледже искусств Victorian College of the Arts при университете Мельбурна. Высокий рост не был для Николь преградой в получении ролей. Куда больше она комплексовала из-за заикания, из-за чего росла очень застенчивым ребенком. В возрасте 14 лет она дебютировала в кино — тогда юная актриса снялась в картине «Рождество в буше» (Bush Christmas). После этого ей стали часто поступать предложения о съемках в австралийских проектах. Через несколько лет актрису пригласили в Голливуд. В 1990 году она снялась в фильме «Дни грома» (Days of Thunder) вместе со своим будущим мужем Томом Крузом. На молодую актрису обратили внимание, и вскоре стало ясно, что в Голливуде она задержится надолго. Через год она получила свою первую премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Билли Батгейт» (Billy Bathgate). К своим 52 годам Кидман может похвастаться премиями «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и другими престижными наградами. Николь Кидман и Том Круз в фильме «Дни грома» Тильда Суинтон — 179 сантиметров В детстве Тильда демонстрировала прекрасные спортивные навыки — она отлично бегала и могла бы добиться больших успехов в легкой атлетике, но связывать свою жизнь со спортом она не хотела. Идея борьбы за материальную награду ей претила, поэтому она всякий раз перед очередными соревнованиями симулировала травму. В школе она увлеклась и театром и после окончания колледжа Феттс продолжила получать образование в женском колледже Нью-Холл при Кембриджском университете. Начинала Суинтон как театральная актриса, но потом попробовала себя и в кино. Самыми известными ее киноработами стали фильмы «Орландо» (Orlando), «Пляж» (The Beach), «Ванильное небо» (Vanilla Sky), «Константин: Повелитель тьмы» (Constantine), «Доктор Стрэйндж» (Doctor Strange), «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» (The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader) и многие другие. За роль в фильме «Майкл Клейтон» (Michael Clayton) она получила премию «Оскар» в 2008 году. Тильда Суинтон в фильме «Пляж»

