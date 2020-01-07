Январь 7th, 2020

Украина обогнала РФ по уровню минимальной заработной платы

Свершилось! Украина обогнала Московию по уровню минимальной заработной платы. Украина — $199. РФ — $196. Впервые с момента развала СССР один из показателей уровня жизни в Украине обогнал аналогичные выплаты на РФ. Но, стоит не забывать: цены на продукты и товары нарашке на порядок выше, чем в Неньке.







Бандеровцы этот факт воспринимают, как само собой разумеющееся, тем более, планку минималки постоянно повышал еще пятый президент страны. Зато ватники теперь злобно скрежещут клыками, как так??!! Мы за путина уже 20 лет голосуем, а в стране, которой «нет», минималка больше, чем в самой супер-пупер энергосверхдержаве! Россиянам логично теперь спросить у кремлевского карлика: - Где деньги, Вов? Украина покупает нефть и газ, а мы ее продаем! Но минималка больше у бандеровцев, у которых шесть лет идет война, чем у исконно-посконных московитов, которые захватили Крым!

Да, где там додуматься до такого смелого шага рабам Залесья.