Январь 7th, 2020

SpaceX запустила ракету с 60 интернет-спутниками Starlink (видео)

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 60 микроспутниками Starlink на борту стартовала в понедельник в 21:19 по времени Восточного побережья США (04:19 вторника) с пускового комплекса SLC 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.







Спутники, предназначенные для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету, будут выведены на орбиту на высоте 290 км.



Первая ступень ракеты-носителя, ранее трижды использовавшаяся при пусках компании SpaceX, будет посажена на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя»), находящуюся в Атлантическом океане. Спустя приблизительно 45 минут после запуска судно обеспечения Ms.Tree попытается с помощью сетки «поймать» одну из половин головного обтекателя ракеты, спуск которого будет осуществляться при помощи парашюта.



Напомним: сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.



На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink.





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