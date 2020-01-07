Январь 7th, 2020

Селена Гомес сбежала на Гаваи

В канун Нового года Селена Гомес (Selena Gomez) отправилась на Гавайи. Девушка наслаждалась отдыхом на яхте со своими лучшими друзьями. Селена загорала на верхней палубе и пила воду, пока другие ее подруги употребляли алкогольные коктейли.

«Селена проводит неделю на гавайском острове Оаху. Она живет в доме со своей группой близких подруг, и все они наслаждаются спокойным отдыхом, лежат на пляже и гуляют вместе», – рассказывает очевидец.

Друзья мило разговаривали и фотографировали красивый закат. Им было очень весело, а потом они вернулись в дом, чтобы посмотреть фильмы и расслабиться.

«Селена казалась полностью расслабленной и счастливой. На ней не было косметики, она просто наслаждалась прекрасной погодой», – делиться инсайдер.

Кортни Лопес (Courtney Lopez) и Сэм Лопес (Sam Lopez) отправились в Instagram, чтобы поделиться фотографиями из поездки.

Ракель Стивенс (Raquelle Stevens) , лучшая подруга Гомес, также находится в отпуске с певицей . На своей странице в Instagram она опубликовала фотографии с яхты.