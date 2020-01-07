Селена Гомес поддержала эротическое фото Эмили Ратаковски заумными мыслями

За последние пару лет Селена Гомес (Selena Gomez) написала не один пост и дала не одно интервью, в которых бы поднимались вопросы ментального здоровья, бодипозитива и любви к себе. Поэтому совсем не удивительно, что когда певица увидела на странице модели Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) откровенный пост о своем теле, то она просто не могла удержаться от комментария.

28-летняя американская модель поделилась своей подростковой фотографией (на ней Эмили всего 14 лет) и рассказала о своем отношении со своим телом.

«Мне раньше очень нравилось показывать людям этот снимок, на котором мне 14 лет, чтобы доказать «натуральность» моего тела, а сейчас мне вообще стыдно за то, что он существует. <…> Но, честно говоря, я до сих пор чувствую, что из-за моего тела и своей сексуальности и благодаря таким платформам, как Instagram, я все еще наделена особенной силой. К счастью, сейчас я нашла в себе качества, которые гораздо важнее моей сексуальности», – написала девушка.

Селена очень эмоционально отреагировала на этот пост, оставив под изображением Эмили эмоджи хлопков в ладоши, а затем добавила:

«Я люблю тебя!»

Эмили, которая не понаслышке знает, каким жестоким и опасным для юных девушек может быть модельный бизнес, оставила для своих подписчиц ценный совет: