Январь 7th, 2020

Сборы «Звездных войн 9″ приближаются к миллиарду долларов

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» продолжает уверенно продвигаться к отметке в миллиард долларов кассовых сборов. Как свидетельствует статистика портала Boxofficemojo, финальный эпизод новой трилогии без труда удержал лидерство в домашнем и международном прокатах. Его мировые кассовые сборы превысили 918 миллионов долларов.

На втором месте по итогам прошедших выходных оказался приключенческий фильм «Джуманджи 2: Новый уровень». Он собрал в американском прокате еще 26,5 миллиона долларов, а его мировые сборы превысили 600 миллионов долларов. Вероятнее всего, сиквелу не удастся повторить достижение первой серии, собравшей в итоге более 900 миллионов долларов.

Третью строчку рейтинга занял фильм «Маленькие женщины». В свой второй уик-энд он заработал 13 миллионов долларов,а всего на его счету чуть более 80 миллионов долларов.

Лишь с четвертого места смог стартовать в Северной Америке фильм ужасов «Проклятие», дебютировавший с результатом 11 миллионов долларов. Однако мизерный производственный бюджет картины, оцениваемый в 17 миллионов долларов, вероятно, будет возвращен уже через несколько дней после выхода.