Январь 7th, 2020

Samsung представили первый 8К безрамочный телевизор в мире



За сутки до открытия выставки CES 2020, корейский электронный гигант Samsung, на специальном мероприятии в Лас-Вегасе, представили безрамочный 8K телевизор Q950TS 8K. Телевизор толщиной 15 миллиметров оснащен QLED матрицей, которая занимает 99% передней панели. Если очень хорошо присмотреться, то только в нижней части можно заметь рамку толщиной 2,3 миллиметра. Поскольку на сегодняшний как такового нет контента разрешением 8K, Q950TS использует искусственный интеллект для увеличения картинку до нужно размера с минимальными артефактами . Телевизор во время работы, автоматически подстраивает яркость и контрастность экрана под уровень освещенности комнаты.



Благодаря поддержке технологии OTS+, телевизор отслеживает движение объектов на экране, меняет позиционирование звука издаваемого при их перемещении, создавая эффект присутствия как при использовании акустических систем 5.1. При подключении внешней звуковой панели, автоматически включается режим Q-Symphony, использующий для воспроизведения аудио, как динамики телевизора так и панели, за раз оптимизируя звук. Вишенкой на торте стала поддержка умных голосовых помощников Alexa, Google Assistant и Samsung Bixby. Пользователи Android смартфонов имеют возможность вывести копию экран на Q950TS 8K.



Цена самого продвинутого телевизора в мире Samsung Q950TS 8K пока неизвестна.