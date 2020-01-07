Предсказано будущее мировой экономики в 2020 году

Рост мировой экономики по паритету покупательной способности в 2020 году составит всего 3,4 процента, что ниже средних темпов роста ВВП в XXI веке, которые составляют 3,8 процента. Такие цифры предсказывают аналитики консалтингового агентства PwC, пишет издание РБК.

Специалисты утверждают, что замедление роста глобальной экономики и сохраняющаяся напряженность в мировой торговле в будущем обернутся сложностями для цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в масштабах планеты.

В то же время экономисты утверждают, что источником оптимизма для экономики в текущем году станет сфера услуг. Кроме того, специалисты предсказывают повсеместный рост числа рабочих мест с «неравномерностью распределения».