Пожары в Австралии убили полмиллиарда животных

В Австралии растет число жертв катастрофических лесных пожаров, которые бушуют на континенте уже третий месяц.

Как сообщает портал Stolica-s.su, погибли не менее 23 местных жителей, сотни человек лишились домов.

Кроме того, огонь погубил полмиллиарда диких животных и сократил на треть популяцию коал — уникальных обитателей Австралии.

Пожары уже уничтожили пять миллионов гектаров леса, но взять их под контроль пока не удается. Жара достигает 50 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что наиболее сильно пострадал штат Новый Южный Уэльс, где погибли 15 человек, сгорели 176 домов и десятки автомобилей. Тысячи людей вынуждены были бежать к морю, спасаясь от пожаров. Всего были уничтожены около тысячи жилых домов.