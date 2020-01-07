Партия социалистов Финляндии введетчетырехдневную рабочую неделю

В Финляндии собираются урезать рабочую неделю до 4 дней, а рабочий день — до шести часов. Законопроект инициирован премьер-министром страны Санной Марин, сообщает The Daily Mail.

Она уже дала кабмину поручение разработать гибкий график работы в стране.

По словам Марин, «люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями, любимыми, заниматься досугом и другими аспектами жизни».

34-летняя Санна Марин является самым молодым премьер-министром в мире, она возглавляет левоцентристскую коалицию с четырьмя другими партиями. Всеми руководят женщины, три из которых моложе 35 лет.