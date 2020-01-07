Январь 7th, 2020

«Они все коммунисты» — Израильский раввин против иммигрантов из екс-СССР





Главный раввин Израиля Ицхак Йосеф назвал иммигрантов из стран бывшего СССР коммунистами и язычниками, ненавидящими религию.



Как отмечает издание, на раввинском собрании в Иерусалиме Йосеф раскритиковал тех, кто воспользовался законом о возвращении, согласно которому, по его словам, в еврейское государство «привезли сотни тысяч или десятки тысяч гоев». «Здесь много, много неевреев, некоторые из них коммунисты, враждебные религии, ненавистники религии. Они вовсе не евреи, язычники. Затем они голосуют за партии, выступающие против ультраортодоксов и против религии», — заявил он.



В 2016 году Йосеф предложил высылать из страны людей, которые не соблюдают Семь законов потомков Ноя. По его словам, неевреям позволено жить в Израиле лишь потому, что Мессия до сих пор не явился.





The Times of Israel