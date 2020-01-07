Январь 7th, 2020

Исследование: свекла помогает сохранять мозг молодым





Употребление свеклы чрезвычайно полезное для человеческого мозга, так как помогает сохранить его молодым и активным. Вывод об этом был сделан американскими исследователями из Университета Уэйк Форест.

Специалисты отмечают, что свекла обеспечивает организм многими жизненно важными питательными веществами, и в отличие от других овощей, большинство витаминов и минералов сохраняется при его приготовлении. Исследования ученых показало, что свекла помогает тормозить старение мозга.



«Порция свекольного сока в день в сочетании с физическими упражнениями улучшает пластичность мозга», — сообщили ученые.



По их словам, за положительное влияние на мозг отвечает нитрат, содержащийся в свекле. Он превращается в организме в соединения, стимулирует образование оксида азота в крови. Это расширяет кровеносные сосуды и снижает кровяное давление. В результате мышцы и мозг в том числе лучше снабжаются кислородом.



В ходе исследования добровольцы-мужчины в возрасте 65 лет-выпивали небольшой стакан свекольного сока за час до тренировки. Через шесть недель эти участники показали увеличение своих спортивных показателей. Кроме того, в отличие от контрольной группы, только пила воду перед тренировкой, у них была обнаружена лучше нейропластичность.



Нейропластичность — это способность мозга перестраиваться. Человеческий мозг не является жестким органом, он продолжает меняться до пенсионного возраста. Без нейропластичности было бы невозможно чего-то учиться. Чем выше нейропластичность, тем лучше мозг адаптируется к решению новых задач.



«Стакан свекольного сока это источник молодости для нашего мозга. Его максимальная польза проявляется в сочетании со спортом «, — констатировали научные специалисты.