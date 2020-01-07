IKEA выплатит 46 миллионов долларов семье погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит 46 миллионов долларов компенсации семье из-за смерти ребенка в результате падения на него комода. Об этом сообщает CBS News.

В 2017 году на двухлетнего Йозеф Дудек из Калифорнии упал комод серии Malm. Мать мальчика Джолин Дудек рассказала, что этот предмет мебели «был спроектирован нестабильным» и не соответствовал стандартам безопасности.

Отмечается, что комод стал причиной смерти 10 людей. В 2016 году IKEA выплатила 50 миллионов долларов трем американским семьям, чьи дети погибли после падения на них комодов Malm.