Январь 7th, 2020

Глава Пентагона: США не планируют вывод войск из Ирака

Министр обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о том, что американские военные готовятся покинуть Ирак после того, как парламент страны проголосовал за вывод иностранных войск.

«Решения о том, чтобы покинуть Ирак не принималось, у нас нет таких планов»,-сказал Эспер, отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне.

Заявление было сделано вслед за тем, как ряд новостных агентств сообщил о письме командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале процесса вывода американских войск из Ирака по требованию местных властей.

По словам Эспера, ему ничего неизвестно об упомянутом послании. Глава Пентагона сообщил, что в настоящее время Министерство обороны США изучает эту информацию и пытается выяснить «происхождение письма».

Ранее премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди уведомил посла США в Багдаде Метью Тюллера о решении иракского парламента о выводе иностранных войск из страны. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

Парламент Ирака на экстренном заседании большинством голосов принял решение о выводе американских и иных иностранных войск из страны.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась третьего января после того, как Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касым Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой находился генерал, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

В Иране был объявлен трехдневный траур.

Верховный лидер Ирана пообещал ответить на действия США.