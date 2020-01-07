Январь 7th, 2020

Дневной сон спасает от опасных болезней — ученые





Назван способ сохранять бодрость весь день.

Дневной сон до сих пор является предметом споров медиков всего мира, пытающихся понять, несет ли он пользу для организма.

Команда британских ученых провела исследование на данную тему, однако сделанные выводы оказались неоднозначными, сообщает The Guardian.



В исследовании приняло участие более семи тысяч человек, согласившихся кардинально изменить свой режим в течении года. Над проектом работало более двухсот ученых, которые в конечном итоге сделали вывод о том, что взрослым стоит брать пример с детей. Недаром над британскими научными мужами иронизируют во всем мире, ибо результаты их работ иногда заставляют просто хвататься за голову. Впрочем, доля рационального в работе, проведенной над изучением дневного сна, все же присутствует.





Как оказалось, спать в середине дня скорее полезно, чем нет. Люди, склонные к быстрой переутомляемости, могут таким способом зарядиться энергией и активно провести вторую половину дня. Мозг после дневного сна работает бодро и быстро, улучшаются память, реакция и координация движений, сокращается риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний.



Более того, привыкший спать днем человек лучше усваивает информацию в первой половине дня. Во время дневного сна активизируется правое полушарие мозга, которое отвечает за перенос памяти из краткосрочного отдела в долгосрочное.



Впрочем, многие жалуются на то, что после дневного сна чувствуют себя более подавленными и уставшими, чем до него, будучи не в состоянии толком взбодриться до самого вечера. Ученые нашли причину, почему это происходит.



Однако этому было найдено довольно правдоподобное объяснение. Оказалось, что существует определенная норма дневного сна, составляющая от тридцати минут до часу. Лишь уложившись в этот временной отрезок можно почувствовать себя бодрым, восстановив силы. Но если дневной сон затянется и продлится дольше, ощущения действительно будут не самыми приятными. Ученые настаивают на том, что дневной сон не должен заменять полноценный отдых — это лишь способ улучшить работоспособность.



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