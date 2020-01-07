Январь 7th, 2020

Брат наркобарона Пабло Эскобара выпустил смартфон с гибким экраном (фото + видео)

Брат погибшего в перестрелке наркобарона Пабло Эскобара Роберто презентовал смартфон Escobar Fold 1, имеющий очень неплохие характеристики. Информация о выходе гаджета появилась на сайте компании Escobar Inc, вместе с промороликами и рекламными фото с эффектными моделями в нижнем белье.



В соответствии с мировой тенденцией к выпуску девайсов со складными дисплеями, смартфон Escobar Fold 1 имеет складной корпус с гибким 7,8-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 1920 на 1444 точек. Устройство оснащено 6 или 8 Гб оперативной памяти, 8-ядерным процессором Snapdragon 855 с частотой 2,8 ГГц и двойной камерой с сенсорами 16 и 20 мегапикселей. Получило оно и приличную по емкости аккумуляторную батарею на 4000 миллиампер-часов. Из дополнительных «фишек» устройства стоит отметить встроенный сканер отпечатков пальцев и разъем USB Type-C. Покупателям будут доступны две модификации смартфона, с 128 и 256 Гб встроенной памяти. Смартфон Escobar Fold 1 имеет стильный дизайн и работает на операционной системе Android 9.0 Pie. Новинка имеет два слота для SIM-карт и может без ограничений и блокировок использоваться всеми сотовыми сетями, существующими на планете. Основатель Escobar Inc на презентации устройства особо акцентировал внимание на его защищенности от повреждений. Мой смартфон не может сломаться, потому что мне не нужно было делать стеклянный экран, как у Samsung. Наш экран сделан из особого типа пластика, который довольно трудно сломать. Также брат покойного наркобарона упомянул и то, что гаджет имеет максимальную защиту от взлома, в отличие от продукции Samsung и Apple, которая «открыта для всех правительств мира». Рекламу смартфона Escobar Fold 1 сразу же назвали очень сексистской, так как на рекламных фото и в промороликах их представляют модели в откровенном нижнем белье. Уже известно, что один из роликов был снят в Москве с участием российских моделей.



Роберто Эскобар решил противопоставить свои смартфоны, которые его компания планирует выпускать и дальше, продукции Apple. Он считает, что американская компания обманывает потребителей и монополизирует рынок гаджетов. В интервью прессе бизнесмен сказал следующее: Apple обманывают людей. Они продают бесполезные телефоны потребителям по завышенной цене. 6 января 2020 года я подаю коллективный иск против Apple в суды Калифорнии на 30 миллиардов долларов. Я требую, чтобы Apple вернула людям часть своей нелегальной прибыли. Я потратил почти 1 миллион долларов только на адвокатов, чтобы начать этот судебный процесс. Нужно отдать должное Эскобару в том, что несмотря на внушающие уважение технические характеристики и дорогостоящие технологии, использованные при производстве Escobar Fold 1, цена устройства вполне демократична. Смартфон обойдется любителям электронной экзотики всего в 349 долларов (около 22 тысяч рублей). Правда, чтобы стать владельцем заветного девайса придется постараться, так он поступит в продажу ограниченным тиражом в 100 тысяч экземпляров. Сложно сказать, чем закончится судебная тяжба между братом наркобарона и Apple — компании из Купертино не впервой приходится парировать странные иски от компаний и отдельных людей.