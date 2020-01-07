Январь 7th, 2020

Астрофизик из США заявил, что он вывел формулу путешествия во времени и создает первую установку для перемещений

По мнению астрофизика, который скоро разработает способ создания машины времени, путешествие во времени может стать возможным. Профессор Рон Маллетт из Университета Коннектикута в США утверждает, что создал уравнение, которое можно использовать для создания устройства, которое возвращает людей во времени назад.

Эксперт по физике заявил в интервью CNN, что он уже создал прототип, чтобы проиллюстрировать, как будет работать ключевой компонент его машины. Тем не менее, сотрудники Маллетта, заявили, чтоне убеждены его предложениями.

Его машина основана на теории специальной теории относительности Альберта Эйнштейна, которая говорит, что время ускоряется или замедляется в зависимости от скорости, с которой движется объект.

Например, если вы летите на космическом корабле, летящем со скоростью света, то теория предполагает, что время будет двигаться для вас медленнее, чем люди на Земле. Если бы вы тогда вернулись на Землю, путешествуя в космосе менее недели с такой скоростью, то на Земле бы прошли 10 лет прошли.

Технически это означало бы, что астронавт путешествовал во времени, поскольку они были бы того же возраста, но их любимые были бы старше. Большинство физиков признают, что такая форма путешествий во времени возможна.

Путешествие во времени в прошлое сталкивается с гораздо большим скептицизмом, но Маллетт считает, что лазерные технологии могут быть решением.

Его теория опирается на дополнительную теорию Эйнштейна, которая утверждает, что массивные объекты могут изгибаться в пространстве-времени. Согласно Эйнштейну, чем сильнее сила тяжести, тем медленнее проходит время.

Маллет сказал CNN: «Если вы можете согнуть пространство, есть вероятность, что вы скручиваете пространство.

«В теории Эйнштейна то, что мы называем пространством, также вовлекает время — вот почему оно называется пространством-временем, что бы вы ни делали с пространством, это происходит и со временем. Изучение типа гравитационного поля, создаваемого кольцевым лазером, может привести к новому взгляду на возможность машины времени на основе циркулирующего луча света ».