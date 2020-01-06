Золотой глобус — 2020: составлен полный список победителей

Рене Зеллвегер
В то время как модные критики всегда с нетерпением ждут премию «Золотой глобус», чтобы обсудить звездные наряды, киноманы предвкушают оглашения результатов, чтобы узнать, кому же достались заветные награды.
Итак, рассмотрев образы звезд на красной ковровой дорожке, теперь рассказываем о победителях премии.
Полный список победителей
Лучший фильм (драма) — 1917
Лучший актер (драма) — Хоакин Феникс («Джокер»)
Хоакин Феникс
Лучшая актриса (драма) — Рене Зеллвегер («Джуди»)
Лучший фильм в жанре комедия/мюзикл — «Однажды… в Голливуде» (Once Upon A Time In Hollywood)
Лучший актер фильма в жанре комедия/мюзикл — Тэрон Эджертон («Рокетмен»)
Лучшая актриса фильма в жанре комедия/мюзикл — Аквафина («Прощание»)
Лучший режиссер — Сэм Мендес (1917)
Лучший сценарий фильма — Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)
Квентин Тарантино
Лучший анимационный фильм — «Потерянное звено» (Missing Link)
Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты» (Parasite)
Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»)
Брэд Питт
Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)
Лучшая песня — I’m Gonna Love Me Again («Рокетмен»)
Элтон Джон
Лучшая музыка к фильму — Хильдур Гуднадоттир («Джокер»)
Лучший драматический сериал — «Наследники» (Succession)
Лучшая актриса драматического сериала — Оливия Колман («Корона»)
Оливия Колман
Лучший актер драматического сериала — Брайан Кокс («Наследники»)
Лучший телесериал в жанре комедия/мюзикл — «Дрянь» (Fleabag)
Лучший мини-сериал — «Чернобыль» (Chernobyl)
Лучший актер комедийного или музыкального телесериала — Рами Юссеф («Рами»)
Лучшая актриса комедийного или музыкального телесериала — Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)
Лучший актер мини-сериала/телефильма — Рассел Кроу («Самый громкий голос»)
Лучшая актриса мини-сериала/телефильма — Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)
Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме — Стеллан Скарсгард («Чернобыль»)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/телефильме — Патрисия Аркетт («Притворство»)
Патрисия Аркетт
Почетный «Золотой глобус» — Том Хэнкс
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