Январь 6th, 2020

Золотой глобус — 2020: составлен полный список победителей

Рене Зеллвегер

В то время как модные критики всегда с нетерпением ждут премию «Золотой глобус», чтобы обсудить звездные наряды, киноманы предвкушают оглашения результатов, чтобы узнать, кому же достались заветные награды.

Итак, рассмотрев образы звезд на красной ковровой дорожке, теперь рассказываем о победителях премии.

Полный список победителей

Лучший фильм (драма) — 1917

Лучший актер (драма) — Хоакин Феникс («Джокер»)

Хоакин Феникс

Лучшая актриса (драма) — Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучший фильм в жанре комедия/мюзикл — «Однажды… в Голливуде» (Once Upon A Time In Hollywood)

Лучший актер фильма в жанре комедия/мюзикл — Тэрон Эджертон («Рокетмен»)

Лучшая актриса фильма в жанре комедия/мюзикл — Аквафина («Прощание»)

Лучший режиссер — Сэм Мендес (1917)

Лучший сценарий фильма — Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)

Квентин Тарантино

Лучший анимационный фильм — «Потерянное звено» (Missing Link)

Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты» (Parasite)

Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»)

Брэд Питт

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)

Лучшая песня — I’m Gonna Love Me Again («Рокетмен»)

Элтон Джон

Лучшая музыка к фильму — Хильдур Гуднадоттир («Джокер»)

Лучший драматический сериал — «Наследники» (Succession)

Лучшая актриса драматического сериала — Оливия Колман («Корона»)

Оливия Колман

Лучший актер драматического сериала — Брайан Кокс («Наследники»)



Лучший телесериал в жанре комедия/мюзикл — «Дрянь» (Fleabag)

Лучший мини-сериал — «Чернобыль» (Chernobyl)

Лучший актер комедийного или музыкального телесериала — Рами Юссеф («Рами»)

Лучшая актриса комедийного или музыкального телесериала — Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)

Лучший актер мини-сериала/телефильма — Рассел Кроу («Самый громкий голос»)

Лучшая актриса мини-сериала/телефильма — Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме — Стеллан Скарсгард («Чернобыль»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/телефильме — Патрисия Аркетт («Притворство»)

Патрисия Аркетт

Почетный «Золотой глобус» — Том Хэнкс