ВВС ЦАХАЛа подводят итоги десятилетия

Оперативный штаб ВВС («Мате hа-Мивцаи»), отвечающий за организацию, планирование и управление всей оперативной деятельностью ВВС, прошёл самые глубокие реформы с войны Судного дня 1973 г. Процесс завершился в 2014 г. Формальным шагом в этом процессе было разделение Оперативного управления штаба ВВС («Лаhак Авир») на два: собственно Оперативное управление («Лаhак Мивцаэй Авир») и Учебное управление («Лаhак Авир»). Впрочем, перевод «Учебное управление» не совсем верен – данная структура отвечает не только за подготовку и проведение учений и всего учебного процесса в ВВС, но и за всю текущую деятельность ВВС, кроме оперативных вопросов.

В июле 2019 г. была закрыта база ВВС Сде-Дов, базировавшиеся там подразделения были переведены в Хацор.

Оперативная деятельность

Примерно с 2012 г. в словарный запас ВВС (и АОИ в целом) вошло новое понятие: МАБАМ («hа-Маараха ше-Бейн hа-Мильхамот» – «Сражение между войнами»). Так называют многочисленные операции ВВС против поставок вооружений «Хизбалле» и закрепления Ирана в Сирии. Наиболее известная операция МАБАМ – «Бейт hа-Клафим» («Карточный дом») в Сирии, 08.05.18 и 10.05.18.

Центральным ТВД по числу выполненных самолётовылетов в прошедшем десятилетии стал Сектор Газа. Наиболее известные события в этом районе:

2012 г. – операция «Амуд Анан»: ВВС атаковали более 1,500 целей, система ПРО «Железный купол» (ЖК) сбила более 400 ракет;

2014 г. – операция «Цук Эйтан»: ВВС атаковали более 5,000 целей, ЖК сбила более 700 ракет;

2019 г. – операция «Хагора Шхора» против «Исламского джихада»: АОИ уничтожила 26 террористов, ЖК сбила примерно 167 ракет из 450 запущенных из Газы.

Кроме того, в 2018 г. ВВС создали Национальную целевую группу («Цевет Месима Леуми») для противостояния угрозе мультикоптеров.

Закупка новой авиатехники

В конце 2016 г. в Израиле сели 2 первых истребителя 5-го поколения, F-35I (вариант F-35A). В 2013 г. самолёт получил имя на иврите: «Адир». Всего Израиль закупил 50 F-35I, 20 из них уже получены. Состоят на вооружении 140-й эскадрильи «Нешер hа-Заhав», в ближайшее время откроется и вторая, 116-я «Арайот hа-Даром», эскадрилья «Адир». Ряд F-35I (как Б/Н 909 на фото выше) уже получил опознавательные знаки 116-й эскадрильи. В конце 2017 г. «Адир» был объявлен боеготовым. Израиль стал первой страной в мире, применивший его в боевых действиях (подробности не публикуются).

В 2012 г. ВВС Израиля выбрали M-346 итальянский учебно-тренировочный самолёт компании Alenia Aermacchi (ныне часть концерна Leonardo) как новый учебный самолёт для продвинутой подготовки лётчиков и штурманов боевых самолётов для замены A-4 Skyhawk («Аит») на завершающем этапе обучения в Лётной академии ВВС и на курсе оперативной подготовки лётчиков КААМ, а также для замены F-16A/B Fighting Falcon («Нец») на продвинутом курсе оперативной подготовки лётчиков КААМАМ. В 2013 г. было объявлено, что в ВВС Израиля самолёт будет называться «Лави», т.е. также как израильский истребитель-бомбардировщик, программа разработки которого была прекращена 30.08.87. Всего было заказано 30 М-346, все прибыли в Израиль в 2014-2016 гг. Самолёты состоят на вооружении 102-й эскадрильи «hа-Намер hа-Меофеф» («Летающий Тигр») на авиабазе Хацерим.

Добавлю, что A-4 был снят с вооружения в 2015 г., а F-16A/B – в 2016 г. (26.12.16).

Закуплены и новые военно-транспортные самолёты. Между 2013 и 2018 гг. ВВС получили 7 самолётов C-130J-30 Super Hercules («Шишмон»). Оставшиеся на вооружении C-130H Hercules («Карнаф») прошли модернизацию до уровня C-130H («Карнаф Авиони»), а более старые C-130E – списаны.

БПЛА

За прошедшее десятилетие число эскадрилий БПЛА ВВС выросло в 2 раза, с 2 до 4: 21.10.10 была открыта 210-я эскадрилья, а в марте 2012 г. – 161-я эскадрилья. На долю БПЛА приходится 70% всех оперативных лётных часов ВВС и 80% всех лётных часов вообще. ВВС имеют 4 типа БПЛА: «Зик» (Hermes-450), «Кохав» (Hermes-900), «Шоваль» (Heron-1) и «Эйтан» (Heron-TP). В любой момент суток как минимум 1 БПЛА ВВС находится в воздухе.

В 2010 г. на вооружение был принят, а в 2011 г. объявлен боеготовым «Эйтан». Другой новый БПЛА, «Кохав», используются с ноября 2015 г., но их опытное оперативное применение имело место ещё во время операции «Цук Эйтан» летом 2014 г. В 2017 г. «Кохав» был официально объявлен боеготовым.

Симуляторы и учения

ВВС постоянно развивают парк симуляторов (тренажёров), стараясь иметь их почти для каждого типа ЛА ВВС. Для истребителей 4-го поколения планируется 30% учений проводить на симуляторах, для 5-го – 50%. В 2013 г. в Хацор открылся симулятор нового типа для F-16 – МАЛАМ («а-Мерказ ле-Имун Месимати»). Он позволяет звену «самолётов» отрабатывать полноценную боевую задачу на любом ТВД, с внесением самых различных элементов в сценарии этих учений.

За последние годы резко возросло количество международных учений с участием ВВС Израиля. Так, ВВС регулярно проводят не территории Израиля учения «Блю Флег» и «Кобра Вориор».

Вооружения

«Барад Каль» (SPICE-1000), высокоточная УАБ с большой дальностью планирования, поступила на вооружение примерно в начале 2017 г. (по другим данным в 2015 г.) и была объявлена боеготовой в августе 2017 г. В апреле 2019 г. сообщалось (без официального подтверждения) о поступлении до конца года на вооружение SPICE-250 («Барад Катан»).

Развитие ПВО

Прошедшее десятилетие можно назвать «десятилетием ПВО». В начале 2011 г. на вооружение поступили первые две батареи ЖК, а уже 04.04.11 ЖК выполнил свой первый успешный перехват ракеты, выпущенной из Сектора Газа. С тех пор на счету ЖК – около 1,700 успешных перехватов. Первым дивизионом ЖК был 947-й дивизион, а в 2017 г. был сформирован второй такой дивизион, 137-й.

В феврале 2016 г. ПВО начали получать от производителей элементы системы ПВО/ПРО «Праща Давида» (ПД), а в июле 2016 г. состоялась официальная церемония открытия 66-го дивизиона, вооружённого данной системой. 02.04.17 ПД и 66-й дивизион были объявлены боеготовыми, а 23.07.18 состоялось первое боевое применение (неудачное) этой системы.

18.01.17 на вооружение была принята система ПРО «Хец-3», 17.03.17 произошло первое боевое применение «Хец-2», в августе того же года появились сообщения о начале работ по «Хец-4», а в июле 2019 прошла серия успешных испытаний «Хец-3» на Аляске.

В 2014 г. с вооружения был снят ЗРК «Хок». Другой ЗРК американского производства, MIM-104 Patriot («Яалом», на вооружении с января 1991 г.), записал в прошедшем десятилетии в свой послужной список немалое число сбитых ЛА ХАМАС и Сирии. Я уже приводил этот список в отдельной статье – 8 БПЛА и по одному Су-24 и Су-22М4.

Больше женщин на существенных должностях

В 1995 г. Высший суд справедливости (БАГАЦ) удовлетворил иск Элис Миллер и дал указание АОИ уравнять права женщин и мужчин в АОИ. Как следствие лётный курс ВВС открылся для женщин. В 1998 г. первая женщина закончила курс по профессии «штурман боевых самолётов», а в 2001 г. – «лётчик боевых самолётов». В прошедшем же десятилетии ряд женщин выдвинулся на существенные руководящие должности в ВВС.

Среди назначений:

2017 г. – ряд женщин стал заместителями командира эскадрилий в эскадрильях боевых самолётов и БПЛА;

октябрь 2017 г. - женщина впервые стала командиром эскадрильи технического обслуживания авиабазы («Таесет Тахзука Авирит») на базе Рамат-Давид;

январь 2018 г. – женщина впервые стала командиром эскадрильи авиауправления авиабазы («Таесет Теуфа») на базе Хацор;

сентябрь 2019 г. – женщина впервые стала командиром лётной эскадрильи, 122-й «Нахшон» на базе Неватим.

Кроме того, в феврале 2018 г. женщина впервые стала командиром защищённого ангара самолётов (ДАТАК) в 201-й эскадрильи «hа-Ахат» на базе Рамон. Значительно вырос процент женщин в войсках ПВО и, соответственно, женщин на командных должностях в этом роде войск.