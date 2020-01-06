Январь 6th, 2020

Вранье ОПы Зеленского уже задолбало даже СМИ

Теперь смотрите, как всё вышло с ТСН.

Когда глава государства, или министр, отправляется куда-то в поездку, для СМИ готовят специальные такие штуки, которые я тоже забыл, как называются. Не темники, нет, и не пресс-релизы. Какое-то слово для этого есть, не важно.

Там заранее написано, чем президент али министр будет заниматься в поездке, с кем встречаться, что посещать, и всякие такие штуки, включая важные тезисы. Именно благодаря этим документам нашим СМИ удаётся большую часть времени не путать Австрию с Австралией, а также находить пенис в штанах при нужде без посторонней помощи.

В этот раз такого пакета для СМИ не было.

Потому что никакого визита не было. Потому что сначала никто никуда не летел, а отдыхал в Карпатах. Потом летел, но по делу. За 500 тысяч, или сколько там. Потом оказалось, что за свои деньги. Потом оказалось, что опять летел по делу, проводить встречи, на высшем уровне встречи, встречи, вечорниці всякие, выступления, корпоративы, пахлава медовая, вотэтовсё.

Соответственно, СМИ были не готовы к такой быстро меняющейся картине мира, когда ещё полчаса назад Ост-Азия воевала с Океанией, а сейчас уже проводит встречу на высшем уровне с министром иностранных дел.

Соответственно, в отсутствие загодя полученной информации ТСН клепала новости из чего было под рукой методом Ctrl+C Ctrl+V, вот и вышло некрасиво.

А остальные просто у них списали. Как всегда.

Владимир Завгородний