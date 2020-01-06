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Врачи рассказали, какие прыщи вызывают старение



Врачи рассказали, какие прыщи вызывают старение, пишет Sun. В первую очередб пробелма связана с обменом веществ и недостатком определенной группы витаминов.

По мнению медиков, если организм девушки не получает в достаточном количестве витамины групп Е, D, С, то тогда в ее коже не образуется коллаген в таком количестве, чтобы кожа сохраняла упругость и свежесть.

Обычно своеобразным маркером отсутствия данных витаминов в организме в данном объеме являются прыщи. Это последствия авитаминоза, потому что если организм человека недополучает витамины трех групп, то значит, питательных веществ для обновления тканей, крови и сосудов недостаточно.

Также добавим, что, по мнению врачей, появление прыщей провоцируют продукты копченые и с вкусовыми добавками, слишком жирные и сладкие продукты. При этом необходимость пополнения рациона такими вредными продуктами бывает обусловлена именно тем, что ощущается недостаток витаминов групп Е, D, С.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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