В НАТО поддерживают США в ситуации с убийством Сулеймани

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что все члены альянса поддерживают США на Ближнем Востоке в вопросе о нанесенном американцами авиаударе, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Выступая после посвященного Ираку и Ирану заседания, в ходе которого США доложили союзникам о проведенной в прошлую пятницу атаке c использованием беспилотника, Столтенберг также призвал к деэскалации напряженности. В том же ключе высказались некоторые европейские лидеры.

«Мы единодушно осуждаем то, что Иран оказывает поддержку различным террористическим группировкам, – отметил Столтенберг. – В ходе сегодняшнего заседания союзники призвали к сдержанности и деэскалации. Новый конфликт не отвечает ничьим интересам. Поэтому Иран должен воздержаться от дальнейшего насилия и провокаций».