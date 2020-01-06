 
 
Январь 6th, 2020

В НАТО поддерживают США в ситуации с убийством Сулеймани

Йенс Столтенберг (архивное фото)


При этом генсек альянса призвал к сдержанности и деэскалации

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что все члены альянса поддерживают США на Ближнем Востоке в вопросе о нанесенном американцами авиаударе, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Выступая после посвященного Ираку и Ирану заседания, в ходе которого США доложили союзникам о проведенной в прошлую пятницу атаке c использованием беспилотника, Столтенберг также призвал к деэскалации напряженности. В том же ключе высказались некоторые европейские лидеры.

«Мы единодушно осуждаем то, что Иран оказывает поддержку различным террористическим группировкам, – отметил Столтенберг. – В ходе сегодняшнего заседания союзники призвали к сдержанности и деэскалации. Новый конфликт не отвечает ничьим интересам. Поэтому Иран должен воздержаться от дальнейшего насилия и провокаций».

Tags: | Category: Новости, США ﻿
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