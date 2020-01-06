 
 
Январь 6th, 2020

В Кении в результате нападения на военную базу убито трое американцев

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Трое американских граждан погибли в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», тесно связанной с «Аль-Каидой» (запрещена в России), на американскую базу в Кении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение военного командования США в Африке.

Согласно последней информации, жертвами сомалийских радикалов стали один военнослужащий и двое гражданских контрактников. Еще двое граждан США получили ранения. Отмечается, что они были эвакуированы в безопасное место.

Ранее Пентагон объявил об отсутствии жертв среди американцев и отчитался о четырех убитых экстремистах.

5 января боевики «Аш-Шабаб» напали на военно-морскую базу США в Кении. Вооруженные силы страны ответили на атаку несколькими бомбами, сброшенными с самолета. В результате этого нападавшие террористы погибли. По некоторым данным, боевики прибыли на военно-морскую базу из населенного пункта Хинди (Hindi). Перед нападением они якобы отключили электропитание.

Category: Новости, США ﻿
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