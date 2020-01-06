Январь 6th, 2020

Ученые зафиксировали взрыв гигантской черной дыры мощностью в 10 миллиардов сверхновых!

Ученые зафиксировали взрыв гигантской черной дыры мощностью в 10 миллиардов сверхновых, подтвердив более ранние наблюдения.

В конце ноября группа ученых представила результаты наблюдения на телескопе Чандра за галактическим кластером SPT-CLJ0528-5300. В этом кластере находятся самое яркое (в радиодиапазоне) ядро. И там же были обнаружены две конические полости в межзвездном газе, которые, как утверждают исследователи, образовались в результате мощнейшего энергетического выброса, вероятно, связанного с находящейся в ядре одной из галактик сверхмассивной черной дырой. Энергия выброса по оценкам равна 10^61 Эрг или 10^54 Джоулей. Это примерно 10 миллиардов сверхновых в общем или примерно 1 сверхновая в секунду.

У ученых нет полного понимания механизмов образования настолько яркой вспышки, понятно только, что это связано с падением материи на черную дыру.