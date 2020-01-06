Январь 6th, 2020

Ученые составили список основных причин смерти людей в разном возрасте

Ученые в РФ составили список основных причин смерти людей в разном возрасте. Как оказалось с возрастом основной причиной смерти в России становится алкоголь и сигареты.

Когда человек умирает, в реестр записывается причина смерти. Ниже статистика: в каком возрасте какая причина встречается чаще всего для каждого возраста у мужчин.

Статистика смертности женщин приведена для сравнения. Пост про смертность женщин здесь.

Что значит «Прочие», «Остальные», «Другие» причины смерти

Все возможные причины смерти разбиты на большие группы, возьмем, например, например, «Рак» (официально — «Злокачественные новообразования»). Внутри группы «Рак» выделяются: рак легких, рак желудка, рак печени и т.д. Но мы не можем перечислить ВСЕ возможные виды рака, поэтому внутри каждой группы обязательно есть причина типа «Все остальные локализации рака». На графиках ниже много таких формулировок — «остальные», «другие», «прочие» и т.п.

Что значит «Неопределенные намерения»

Повреждения с неопределенными намерениями (ПНН) — случаи, когда нельзя вывод об истинной причине смерти индивида: несчастный случай, суицид или убийство [Источник] — но это точно внешняя причина смерти, то есть не болезнь.

Откуда данные?

Из демографической базы данных РосБРиС. Это самый полный источник информации по теме смертности, которым пользуются все ученые.

Возраст до года

Возраст от 5 до 9 лет

Возраст 10–14

Возраст 15–19 лет

Возраст 20–24

Возраст 25–29

Возраст 30–34

Возраст 35–39

Возраст 40–44

Возраст 45–49

Возраст 50–54

Возраст 55–59

Возраст 60–64

Возраст 65–69

Возраст 70–74

Возраст 75–79

Возраст 80–84

Возраст 85 и старше

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