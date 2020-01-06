 
 
Январь 6th, 2020

Третью мировую войну назвали вероятной в этом году

Военнослужащий бундесвера и собака в Афганистане

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Третья мировая война вполне вероятна, пишет колумнист британского издания The Independent Луис Стэйплс (Louis Staples) в материале, посвященном эскалации конфликта между США и Ираном.

В заметке, озаглавленной фразой «Трамп действительно собирается начать третью мировую войну? Вот что мы знаем», автор рассуждает о последних событиях в связи с убийством в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Там также приводятся заявления американских политиков, в частности бывшего вице-президента США Джо Байдена и нынешнего министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

В конце Стэйплс, отвечая на вопрос о том, действительно ли мир движется к новой крупной войне, написал, что мы пока этого не знаем. В то же время, по его словам, очевидно, что стороны конфликта давно двигались в сторону его эскалации.

Category: Мир, Новости ﻿
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