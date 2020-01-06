Январь 6th, 2020

Сериал «Чернобыль» получил «Золотой глобус»

Кадр из сериала «Чернобыль» Kinopoisk.ru

Мини-сериал «Чернобыль» телеканала HBO получил «Золотой глобус» в категории коротких сериалов. Награды вручают в воскресенье в Лос-Анджелесе, «Золотой глобус» получил также актер Стеллан Скарсгард, сыгравший в сериале Бориса Щербину.

На эту награду также претендовали сериалы «Уловка-22», «Фосси/Вердон», «Самый громкий голос» и «Невероятное».

Премьера сериала «Чернобыль» состоялась 6 мая 2019 года в США и 7 мая 2019 года в Великобритании. Его режиссером является Крэйг Мазин. Сериал заслужил высокие оценки, в сентябре он получил международную премию Emmy.