Российские политики подстрекают Иран к удару по Израилю

Высокопоставленные российские политики продолжают делать провокационные заявления в свете напряженной ситуации на Ближнем Востоке после ликвидации американским точечным ударом с беспилотника командующего спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани
На сей раз «отличился» заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы России Александр Шерин.
Шерин пожелал иранского удара по Израилю. Он заявил следующее: «Я думаю, что в первую очередь под удар попадает Израиль как тесный союзник США и давний соперник Ирана».
Также Шерин прокомментировал выход Ирана из ядерной сделки 2015 года: «Иран будет добиваться создания ядерного оружия и, скорее всего, он его получит. Только вопрос возникает в том, что потом будет с Израилем».
Следует отметить, Александр Шерин уже далеко не впервые «обеспокоился» судьбой Израиля. Так, в прошлом году он публично предложил «в превентивном порядке уничтожить израильские аэродромы для предотвращения авиаударов по Сирии со стороны Израиля».
Остается еще раз напомнить, что Александр Шерин является одним из высокопоставленных российских политиков. Он занимает пост заместителя председателя комитета по обороне Государственной думы.
Что до реакции российских политиков на нынешний кризис на Ближнем Востоке, то 7 канал уже приводил слова Владимира Жириновского, фактически озвучивающего «хотелки» президента Российской Федерации Владимира Путина. Жириновский заявил, что Ирану следует обратиться к России с просьбой об оказании военной помощи.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/215677
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