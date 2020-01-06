Российские политики подстрекают Иран к удару по Израилю

Высокопоставленные российские политики продолжают делать провокационные заявления в свете напряженной ситуации на Ближнем Востоке после ликвидации американским точечным ударом с беспилотника командующего спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани

На сей раз «отличился» заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы России Александр Шерин.

Шерин пожелал иранского удара по Израилю. Он заявил следующее: «Я думаю, что в первую очередь под удар попадает Израиль как тесный союзник США и давний соперник Ирана».

Также Шерин прокомментировал выход Ирана из ядерной сделки 2015 года: «Иран будет добиваться создания ядерного оружия и, скорее всего, он его получит. Только вопрос возникает в том, что потом будет с Израилем».

Следует отметить, Александр Шерин уже далеко не впервые «обеспокоился» судьбой Израиля. Так, в прошлом году он публично предложил «в превентивном порядке уничтожить израильские аэродромы для предотвращения авиаударов по Сирии со стороны Израиля».