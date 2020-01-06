Новая батарея, созданная учеными позволит не заряжать смартфон 5 дней

Новая батарея, которую произвели ученые из Университета Монаша в Австралии, позволяет не заряжать телефон 5 дней. В сборке для электромобилей она позволяет проехать тысячу километров. Ученые из Университета Монаш создали самую эффективную литий-ионную батарею.

Согласно предварительным исследованиям, она может поддерживать работу стандартного смартфона в течение пяти дней. В сборке для электромобилей она позволяет проехать на одном заряде около 1000 км. Кроме того, такие батареи меньше воздействуют на окружающую среду, а их производство стоит намного дешевле.