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Новая батарея, созданная учеными позволит не заряжать смартфон 5 дней

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Новая батарея, которую произвели ученые из Университета Монаша в Австралии, позволяет не заряжать телефон 5 дней. В сборке для электромобилей она позволяет проехать тысячу километров. Ученые из Университета Монаш создали самую эффективную литий-ионную батарею.

Согласно предварительным исследованиям, она может поддерживать работу стандартного смартфона в течение пяти дней. В сборке для электромобилей она позволяет проехать на одном заряде около 1000 км. Кроме того, такие батареи меньше воздействуют на окружающую среду, а их производство стоит намного дешевле.

Метод исследователей заключается в переработке связей частиц в катодах серы, чтобы помочь им справиться с более высокими нагрузками без снижения производительности и стабильности.

Исследователи теперь пытаются вывести новый тип батареек на рынок. Для этого им нужно доработать физическое воплощение устройства и его конструкцию. Ученые также отмечают, что основной минус этого типа батарей в том, что их сложно производить в больших объемах. Ученые уже выпустили тестовые аккумуляторы и планируют испытать конструкцию в электромобилях и сетях в Австралии в конце 2020 года.

Category: Наука, Новости ﻿
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