На украинско-российской границе хотят установить памятник Степану Бандере. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Его планируется установить лицом к российской границе, чтобы «Бандера смотрел на Кремль», — сказал мэр.
По его словам это несложно будет сделать, решение местных властей уже есть.
На украинско-российской границе хотят установить памятник Степану Бандере.
Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Его планируется установить лицом к российской границе, чтобы «Бандера смотрел на Кремль», — сказал мэр. pic.twitter.com/YGhIbJ0Rtg
— Кōнигсрейх Цайтунг (@stemplarman) January 6, 2020
Leave a Reply