Январь 6th, 2020

На украинско-российской границе хотят установить памятник Степану Бандере — лицом в сторону Кремля

На украинско-российской границе хотят установить памятник Степану Бандере. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Его планируется установить лицом к российской границе, чтобы «Бандера смотрел на Кремль», — сказал мэр.

По его словам это несложно будет сделать, решение местных властей уже есть.