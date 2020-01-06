 
 
Январь 6th, 2020

На украинско-российской границе хотят установить памятник Степану Бандере — лицом в сторону Кремля

На украинско-российской границе хотят установить памятник Степану Бандере. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Его планируется установить лицом к российской границе, чтобы «Бандера смотрел на Кремль», — сказал мэр.

По его словам это несложно будет сделать, решение местных властей уже есть.

Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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