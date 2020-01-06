Январь 6th, 2020

Мультфильм «Ледяное сердце 2″ стал самым кассовым в истории

Мультфильм «Ледяное сердце 2» студии Walt DIsney стал самым кассовым в истории мирового кинематографа. Как свидетельствует статистика портала Boxofficemojo, его мировые кассовые сборы превысили 1,325 миллиарда долларов. Ранее лидерами считались полнометражные анимационные фильмы «Суперсемейка 2″, заработавший в свое время 1,243 миллиарда долларов, и «Ледяное сердце» (1,281 миллиарда долларов).

«Ледяное сердце 2″ стало шестым кинопроектом Walt DIsney, заработавшим в 2019 году более миллиарда долларов. Большую часть этой суммы ему обеспечил международный прокат.

Также мультфильм занял третье место в рейтинге самых успешных кинопроектов прошлого года, пропустив вперед экранизацию комиксов «Мстители 4: Завершение» и фильм «Король лев». На момент публикации данной заметки представители студии Walt Dusney еще не делали заявлений о перспективах создания третьей серии. Однако столь грандиозный успех сиквела практически не оставляет сомнений в том, что уже в ближайшем будущем дилогия может превратиться в трилогию.