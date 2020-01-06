Январь 6th, 2020 Иран объявил награду за убийство Трампа



Конфликт на Ближнем Востоке, вызванный атакой американских военных на базу в Багдаде и убийство генерала Сулеймани, набирает обороты. Иран высказал свое возмущение по поводу таких действий США и грозит президенту Дональду Трампу убийством. Об этом сообщает мировая пресса.





В публикации издания The Mirror говорится, что за голову американского лидера обещают 80 миллионов долларов. Эта сумма будет собрана с каждого гражданина Ирана, которых в стране насчитывается 80 миллионов. Деньги будут переданы тому, кто убьет Дональда Трампа. Такое заявление было сделано во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани.



Стоит отметить, что командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января во время налета авиации США на базу под Багдадом. После этого Ирак и Иран вышли на акции протеста. Посольство США в Багдаде подверглось атакам. Здание обстреливали из ракетных установок и штурмовали протестующие. Уничтожить Сулеймани приказал лично Дональд Трамп. После этого Иран объявил о выходе из ядерной сделки с США, что может привести к созданию ядерного оружия в этой стране. Иран также заявил, что больше не будет следовать ограничениям, наложенным данным соглашением.



Напомним, Акценты писал, что министр Ирана Мухаммед Джавад Азари-Джахроми публично и резко высказался в адрес Трампа. Американского президента сравнили с террористической организацией ИГ.



Также Акценты сообщал, что в сети высмеяли Владимира Путина за его дружбу с убитым исламским генералом Сулеймани. Художник нарисовал яркую карикатуру, на которой показал троицу Путина, Башара Асада и Сулеймани во всей красе.



Недавно Акценты передавал, что парламент Ирака принял решение выгнать с территории страны американских военных. Депутаты проголосовали за резолюцию во время внеочередного заседания. Основанием для принятия решения стал налет на базу под Багдадом, во время которого и был убит исламский генерал Касем Сулеймани. Путин подарил Трампу футбольный мяч с чипом, отслеживающим перемещения

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