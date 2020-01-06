Иран анонсировал атаку на военные объекты США

Иран нанесет удар по военным объектам США, заявил советник высшего руководителя республики генерал-майор Хоссейн Дехган. Об этом сообщает CNN.

Дехган, как отмечает телеканал, подчеркнул, что атаку в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани проведут непосредственно иранские силы, а не различные боевики и военизированные формирования, подконтрольные Тегерану на Ближнем Востоке.

Воинский контингент США в этом регионе очень велик, пишет CNN. Так, в Саудовской Аравии находятся «тысячи американских солдат», а на территории Ирака есть сразу несколько баз, на которых дислоцированы около пяти тысяч военнослужащих. Помимо этого, США развернули в Катаре крупную авиабазу Аль-Удейд и имеют некоторое число военных в Иордании, Кувейте и ОАЭ.

Ранее 5 января парламент Ирака потребовал вывести из страны все иностранные войска. Кроме США, там находятся военные Великобритании, которым, по данным The Times, отдан приказ готовиться к возможным спасательным операциям. The Sun писал, что Лондон в случае эскалации конфликта готов поддержать американского союзника, задействовав атомную подводную лодку с крылатыми ракетами «Томагавк».