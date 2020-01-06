Январь 6th, 2020

Эксперты поделились секретами, как дольше сохранять заряд батареи на смартфоне





Главным минусом любого смартфона, является то, что быстро расходуется заряд батареи и часто бывает так, что мобильное устройство выключается в самый неподходящий момент. Эксперты рассказали, как с помощью ловких трюков дольше сохранить заряд батареи.

Удалось выяснить темный режим на телефоне не только позволяет сохранить заряд телефона, но и очень полезен для наших глаз. То, что черная тема на смартфоне потребляет меньше заряда доказал специальны робот на примере iPhone.



Как известно, именно у iPhone, несмотря на их функциональные преимущества, самая слабая батарея, которая не может даже выдержать дня без дополнительной зарядки.



Было проведено специальное исследования для того, чтобы выяснить, насколько дольше батарея сохранит заряд, если будет использоваться темный режим. Исследователи взяли два одинаковых новых смартфона iPhone XS: на одном включили светлый режим на первом, а на втором — темный. Авторы YouTube канала PhoneBuf задали роботу выполнять одинаковые движения сразу а двух телефонах. Робот «пользовался» сообщениями, картами Google, «смотрел» видео в YouTube и тому подобное. Результаты, которые удалось получить просто шокируют. Как выяснилось, после того, как разрядился Phone XS, который работал в светлом режиме, на смартфоне с темным режимом оставалось еще целых тридцать процентов заряда.



Стоит отметить, что испытания проводились на одинаковой яркости телефонов в 200 нит. Таким образом, если помимо темного режима использовать и минимальную яркость, то режим работы смартфона можно дольше сохранить, не говоря уже о том, что существует еще масса лайфхаков, которые помогут уменьшит расход заряда батареи.



Например:



-выключить фоновые программы;

-выключить уведомления от программ, которыми вы не пользуетесь;

-отключить геоданные;

-включать мобильные данные только по надобности;

-выключить звук при наборе номера;

-сократить время подсветки экрана до 5 сек.