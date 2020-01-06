Январь 6th, 2020

Дэйв Батиста научит девочку быть секретным агентом

С 16 января в кинопрокате стартует показ новой экшн-комедии «Мой шпион» режиссера Питера Сигала ( «Напряги извилины», «Управление гневом»).

«Мой шпион» — это фильм про агента ЦРУ Джей Джея (Дэйв Батиста), который в силу обстоятельств вынужден пообещать девятилетней девочке (Хлоя Коулмен), что научит ее быть шпионом. Джей Джею приходится объяснять Софи, как быть «живым детектором лжи» и распознавать ложь по мимике собеседника — а та в ответ напоминает ему, как важно иногда быть просто человеком и видеть не объекты для охраны и опасных личностей, а улыбающихся людей, которые катаются на коньках.

На эту необычную парочку ждет немало веселых и порой опасных приключений и настоящая дружба.

Кроме Батисты и Коулмен в фильме также снялись Кен Жонг ( «Однокурсники»), Кристен Шаал ( «Последний человек на Земле»), Париса Фитц-Хенли ( «Карточный дом») и другие. Сценаристами выступили Джон Хобер и Эрих Хобер ( «Морской бой», «Мэг Монстр глубины»).