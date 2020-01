Январь 6th, 2020 Что в действительности происходит в последних «Звездных Войнах» — авторы раскрыли в деталях скрытые факты У Lucasfilm есть устоявшаяся традиция — с выходом каждой новой части «Звёздных войн» студия публикует сопроводительную книгу, рассказывающую о культуре, политике и технологиях галактики, а также раскрывает предыстории и подробности жизни героев. Обычно такие энциклопедии содержат только дополнительную информацию, но в случае «Скайуокер. Восход» книга раскрывает ряд фактов, критически важных для понимания истории. Речь идёт о событиях и явлениях, которые происходят на экране, но должным образом не проговариваются и не объясняются. Важно отметить, что главный редактор книги — Пабло Идальго, член Lucasfilm Story Group, ответственной за общий канон вселенной. Мы выбрали из сопроводительной книги главное и отвечаем на самые популярные вопросы к новой трилогии. Состояние Галактики, судьба Новой Республики и возникновение Первого ордена Энциклопедии новых эпизодов — один из первых источников информации о жизни галактики после оригинальной трилогии. В них раскрываются подробности политики, экономики и новых верований — в общем, всего, чего не хватает самим фильмам. Новая Республика не состоялась как государство Империя окончательно потерпела поражение во время битвы на Джакку​ К сожалению, возникшая после битвы на Эндоре Новая республика — лишь бледная тень Старой республики времён первых эпизодов. С самого своего основания она оказалась втянута в короткую, но опустошительную войну с разрозненными остатками Империи. Пагубное влияние также оказала операция «Пепел», в ходе которой лояльные покойному императору войска уничтожали все продвинутые и развитые миры. Война длилась около года и закончилась разгромом войск Империи на планете Джакку, после чего стороны подписали мирный договор. Большую часть своей истории Новая республика была занята демилитаризацией, восстановлением систем после войны и внутренней политической борьбой. Принцесса Лея Органа в своё время пыталась получить должность канцлера Республики, но проиграла выборы, после того как её противники рассказали всем о её родстве с Дартом Вейдером. В то время, когда ключевые планеты Республики сосредоточились на собственных проблемах, а в отдалённых участках галактики росло влияние проимперских сил, планеты внешнего кольца могли рассчитывать только на самих себя. Тяжёлый удар по Новой республике нанесли сепаратистские тенденции — за 5 лет до «Пробуждения Силы» сразу несколько индустриальных центральных систем объявили о независимости и вышли из состава государства. ​Технологически развитая столица Новой республики Хосниан Прайм за несколько мгновений до уничтожения Оставшиеся планеты обладали лишь номинальной властью в галактике. Для того, чтобы избежать коррупции и ошибок прошлого, Корусант перестал быть столицей Республики. Отныне все ведущие миры в порядке очереди обеспечивали работу сената. На момент седьмого эпизода временной столицей был Хосниан Прайм. Внезапный выстрел с базы Старкиллер разом уничтожил всё правительство, госаппарат и столичный флот Новой республики, после чего она практически перестала существовать. Первый орден профинансировали индустриальные планеты Верные офицеры Империи выполняли волю Палпатина даже после его смерти​ Поначалу Первый орден не отличался от других фракций оставшихся имперских военных. Они не смирились с поражением и продолжили борьбу, мечтая когда-то восстановить правление Империи. «Звёздные войны» всегда были богаты на аналогии с настоящим миром, так что Первый орден можно сравнить со сторонниками Третьего Рейха, сбежавшими в страны Африки и южной Америки после окончания Второй мировой войны. В основном Орден состоял из кадровых военных, учёных и инженеров Империи, а также их семей. Многие из молодого поколения офицеров не застали галактическую войну, и только мечтали о восстановлении небывалой мощи. Их было немного, так что нехватку в солдатах Орден восполнял, похищая молодых детей и воспитывая их с детства как убийц. Магнаты галактики и торговцы оружием в казино Канто Байт​ А вот военную и технологическую мощь Ордену обеспечили галактические корпорации и те самые отколовшиеся технологические миры Республики. У магнатов индустрии были свои интересы — одни искренне симпатизировали Империи, вторые хотели нажиться на войне, а третьи были участниками тайного заговора ситхов. Флот Первого ордена даже во времена наибольшего величия составлял самую малость от военной машины Империи. Но этого было достаточно, чтобы подавить силой любой отдельно взятый мир. До самого уничтожения Хосниан Прайм Первый орден скрывал свою настоящую мощь, пользуясь услугами пиратов, наёмников и шпионов. А позже, даже несмотря на потерю базы Старкиллер, уже никто не мог ему открыто противостоять. Практически никто внутри Первого ордена не подозревал, что вся организация — лишь фасад для заговора ситхов, подобно Торговой федерации в своё время. После событий оригинальной трилогии Сила стихла Времена Империи отметились сильными волнениями в Силе, от момента уничтожения джедаев до падения лордов ситхов. Однако после того, когда самые могущественные адепты исчезли, пришло спокойствие. Долгое время в галактике не было сильных чувствительных к Силе существ, однако вокруг этого феномена всё равно организовывались культы и общины. Несмотря на то, что приверженцы верований не могли использовать Силу, они всё равно разделяли связанные с ней учения. Лор Сан Текка, давний друг семьи Скайуокеров, как раз был одним из членов подобной организации — Цервки Силы. К нему приходит Кайло Рен в начале седьмого эпизода в поисках Люка. Самопожертвование Люка спасло Сопротивление Лея Органа не смогла создать в сенате мощную коалицию против Первого ордена, но всё равно не оставила свою борьбу. Вместе с ближайшими соратниками и ветеранами галактической войны она основала Сопротивление, которое готовилось дать отпор Ордену. В основном они пользовались старой военной техникой, а небольшая группа сторонников поддерживала их финансово. После сражения на планете Крэйт Сопротивление было практически уничтожено, ведь никто не пришёл ему на помощь. Однако в финале 9 эпизода мы видим целый флот добровольцев, готовый к последней битве. Этому Сопротивление обязано Люку Скайуокеру — история о появлении неуязвимого джедая моментально разнеслась по всей галактике и вдохновила многих на дальнейшую борьбу. База Старкиллер — очень старый проект Илум в Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars: Resistance​ Пускай база Старкиллер существовала в рабочем состоянии не больше дня, она успела выполнить свою главную задачу — обезглавить Новую республику. При этом возможность станции мгновенно поразить цель в другой части галактики не ошибка — в отличие от Звезды Смерти, Старкиллер способна стрелять сквозь гиперпространство. Строительство базы началось задолго до эпохи Империи. Первые официальные записи упоминают времена за 4000 лет до событий фильмов, когда ситх Дарт Таннис разработал концепцию супероружия на планете Малакор. Позже полноценные чертежи создали учёные на Джеонозисе, и уже Империя построила первые рабочие образцы — Звёзды смерти I и II. Для строительства супероружия потребовались огромные запасы кайбер-кристаллов, питающих джедайские световые мечи. Их империя добывала на Илуме, который Первый орден впоследствии и превратил в Базу Старкиллер. После событий седьмого эпизода наработки Старкиллера ещё больше усовершенствовали, и на их основе создали портативные орудия для флота ситхов. Империя пала, но орден ситхов уцелел На самом деле, именно орден ситхов, а не Первый орден — главный враг героев в новой трилогии. Его глава погиб от руки Дарта Вейдера, но учение ситхов, слуги, цели — никуда не исчезли. Культисты, пускай сами и не имеющие способностей к Силе, сбежали вместе с телом мастера в Неизвестные регионы, и там 30 лет воплощали в жизнь план отмщения. Первый орден — всего лишь инструмент в руках древнего культа. Кроме руководства военной организации, сектанты проникли в советы директоров ведущих индустриальных компаний, и, вероятно, в политику отколовшихся миров. Об этому на прямую не говорится, но вероятно именно орден ситхов несёт ответственность за отделение ключевых миров от Новой республики, также как он ранее стоял за восстанием Торговой федерации. Тайны Эксегола и секретный план Императора Большое внимание в книге уделено основным противникам главных героев и подробностям центрального конфликта. Охотник за головами Очи, Рыцари Рен, генерал Прайд — все они были слугами древнего религиозного ордена, который существовал задолго до прихода Палпатина к власти. В девятом эпизоде нам наконец-то его показали, пусть и малую часть. Цель ордена ситхов осталась неизменной — накопить могущество и восстановить утраченный контроль над галактикой. Эксегол — одна из древних цитаделей ситхов Сопроводительная энциклопедия делает большой акцент на длинной истории и наследии ордена ситхов. Фактически, учение ситхов почти такое же старое, как и учение джедаев. В разные моменты истории главный храм ордена был на множестве планет. Отдельно в книге упоминаются миры Коррибан (Моррабанд), Зиост, Малакор, Джагуаду и Релг. К моменту девятого эпизода все эти миры уже известны республике и джедаям, и Эксегол остался практически единственным безопасным убежищем ситхов. Во многом благодаря расположению — он находится в глубине Неизвестных регионов, посреди моря космических аномалий, чёрных дыр и сверхновых. Орден ситхов на Эксеголе — правонаследник всех тех адептов тёмной стороны, которые были нам известны ранее в других произведениях саги. Культисты собрали и сохранили многовековые знания, артефакты, учение ордена. Именно этот орден в своё время помог Палпатину прийти к власти в республике. Кроме тронного зала, комплекс на Эксеголе имеет жилые помещения для культистов и их семей, а также секретную верфь и тренировочную площадку для создания нового флота ситхов. Воскрешение Палпатина «Сенат» собственной персоной​ Одна из самых сложных загадок Новой трилогии, даже с учётом дополнительной информации. Для начала, нужно понимать, что Палпатин не пережил падение в конце 6-го эпизода. В отличие от того же Дарта Мола, он действительно умер, о чём сам и говорит в фильме. В какой-то момент его тело извлекли культисты и доставили на Эксегол, где поддерживали от окончательного разложения при помощи ситхской алхимии и технологий. Сам же Палпатин в 9 эпизоде — всего лишь дух, привязанный к своим останкам. Во вселенной «Звёздных войн» такое уже случалось, и книга оставляет несколько намёков, что именно произошло. Во-первых, упоминается один из самых древних ситхов старого канона — Дарт Андедду. Кроме прочего, он разработал ситхскую методику бессмертия путём переселение души в другой сосуд. Император Валкорион из The Old Republic​ Само же воскрешение императора напоминает центральный сюжет неканоничной Star Wars: The Old Republic. Там убитый император ситхов Валкорион пытался вернуться к жизни, вселившись в своих детей. Так что во многом 9 эпизод просто возвращает техники Силы из старого канона. Ещё важно упомянуть, что Палпатин утверждает, будто он — воплощение всех бывших ситхов. Это пересекается с высказываниями призраков ситхов, которые магистр Йода встречает на Коррибане в мультсериале «Войны клонов». В той серии с ним общается дух Дарта Бейна от лица всех владык ситхов. Воплощение Дарта Бейна в форме призрака ситхов​ Можно предположить, что Император в девятом эпизоде — действительно воплощение предыдущих властелинов тёмной стороны. Просто дух Шива Палпатина был самым могущественным, а значит и самым главным. Стоит помнить, что Император действительно был мёртв долгое время после событий шестого эпизода и вернулся к жизни только благодаря содействию культистов ордена, которые хотели отомстить. Ситхская армада Вышеупомянутый император Валкорион рассчитывал захватить галактику при помощи секретного Вечного флота, и похожий план есть и у ситхов в девятом эпизоде. Основным источником финансирования для флота были индустриальные мегакорпорации и преступные синдикаты. Часть денег шла на поддержание Первого ордена, вторая же — на строительство армады на Эксеголе. Рабочих набирали из бывших слуг и похищенных людей. Хотя Первый орден и Sith Eternal служат одним и тем же владыкам, эти организации отличаются. Первый орден всё же в первую очередь — военная структура из бывших офицеров, мечтающая отстроить Империю. Во многом они использовали старые верфи и академии пилотов, чтобы улучшить свои корабли, снаряжение и технику. Руководил ими таинственный Сноук, и практически никто, кроме нескольких офицеров вроде генерала Прайда, не догадывался о существовании культа ситхов. ​Офицеры Первого Ордена А армада ситхов, взявшая своим символом острый кинжал, непосредственно состоит из фанатичных приверженцев древней идеологии. Её сторонники, хоть и не имеют чувствительности к Силе, с рождения знают, что их судьба — жить и умереть за владыку ситхов. Следует также отметить, что до возвращения Дж. Дж. Абрамса популярная теория о сюжете девятого эпизода говорила о гражданской войне внутри Первого ордена, вероятно между силами Рена и Хакса — белыми и красными штурмовиками. Штурмовиков ситхов набирали из маленьких детей, которые потом проходили психологическую обработку. В книге упоминается технология импринтинга, при помощи которой готовили клонов в армию Республики. Солдаты ситхов гораздо более фанатичны, чем солдаты Первого ордена, и готовы выполнять любой приказ руководства. Если Первый орден использует технологически продвинутые звёздные разрушители класса Resurgent, то флот ситхов состоит из кораблей класса Xyston, напоминающие старые Imperial. Эти звёздные разрушители более автоматизированы, и могут управляться значительно меньшим экипажем, чем их предшественники. Таким образом, ордену на Эксеголе понадобилось относительно немного людей, чтобы заполнить экипажем всю армаду. Звёздный разрушитель класса Затмение из старого канона​ Корабли Xyston несут на борту супероружие, способное уничтожать планеты, что по всей видимости взято напрямую из произведений старой Расширенной Вселенной. Питает супероружие напрямую реактор, который содержит в себе миниатюрную искусственную звезду. Поэтому любое повреждение орудия приводит к немедленному уничтожению корабля. В книге также упоминается, что дредноут, который мы видели в начале восьмого эпизода, был экспериментальным прототипом новых крейсеров. Наиболее уязвима новая армада ситхов в момент взлёта с поверхности Эксегола — за счёт мощной силовой бури, вызванной тёмной стороной. Поэтому им необходима централизованная навигация для выхода в атмосферу. Сноук как агент влияния ситхов Сноук — одна из самых больших загадок Новой трилогии. Оставим спонтанные творческие решения студии за рамками вселенной. В книге упоминается, что оставшиеся войска Империи в дни основания Первого ордена сбежали в Неизвестные регионы и там встретили Сноука, который представился наследником старого порядка. Он не рассказал ничего о своём прошлом, но имел настолько богатые знания и способность к Силе, что генералы Брендол Хакс (отец известного нам Армитажа Хакса), Слоан и Прайд безоговорочно признали его Верховным лидером. В книге указывается, что Сноук был уникальным существом, и фанаты сейчас предполагают, что он был искусственно создан на Эксеголе императором при помощи технологий с Камино. Сноук был запасным планом для ордена ситхов, и успел застать восход и падение Галактической империи. Указывается, что предназначение Сноука — быть учителем и экзаменатором для Кайло Рена, чтобы подготовить того к наследию ситхов. Рыцари Рен — банда космических «байкеров» К сожалению, даже энциклопедия не проясняет все детали про Рыцарей Рен. Известно, что легенда про эту банду рейдеров существует уже веками в мирах Внешнего кольца. Действительно ли они такие древние, или это просто бандиты, взявшие себе имя из сказок — неизвестно. Рыцари Рен обладают ограниченной чувствительностью к Силе, к её тёмной стороне. Если бы их тренировали во времена Империи, они были бы инквизиторами, но в новой трилогии они ни джедаи, ни ситхи. Сила увеличивает их способности и реакцию, помогает выслеживать жертв, но в остальном они полагаются на снаряжение и навыки. Известно, что основателем секты был некто Рен, а Бен Соло унаследовал руководство орденом после прохождения испытания ситхов. Рыцари Рен выполняли задания для Верховного лидера Первого ордена и для культа ситхов, но не были их непосредственной частью. Книга описывает, что Рыцари Рен — фанатики оружия, и у каждого из них есть собственное модифицированное орудие ближнего или дального боя. Путешествуют они на корабле Ночной канюк (англ. Buzzard — птица семейства ястребов), бывшем тюремном транспортнике, который они присвоили после рейда. Вероятно, больше подробностей об ордене расскажет предстоящий комикс и другие произведения, как в своё время было с Капитаном Фазмой и Бобой Феттом. Путеводители Ситхов и великий галактический рубеж Отдельная страница в книге посвящена путеводителям, поиски которых занимают большую часть девятого эпизода. Они выполнены в стиле ситхских голокронов и показывают безопасный путь сквозь Неизвестные регионы. Необъяснимый барьер на границе с Западными пределами галактики делает невозможным изучение Неизвестных регионов. Без звёздной карты прыжок вслепую практически гарантированно уничтожит корабль. Лишь небольшими осторожными экспедициями удалось найти в этой части галактики такие планеты, как Илум, Цсилу и Ракату Прайм. Подобные путеводители создаются с останков тел Пургиллов — огромных космических китов, обладающих врождённой способностью путешествовать сквозь гиперпространство. За счёт органических компонентов Путеводители можно почувствовать при помощи Силы. Пургиллы в сериале «Повстанцы»​ Может показаться, что они были оставлены после смерти Императора, но на самом деле навигаторы гораздо древнее. Про существование древней ситхской твердыни Эксегол само собой знали Дарт Сидиус и Дарт Вейдер, поэтому они оба имели собственные путеводители. Экземпляр Вейдера Кайло Рен находит в руинах замка своего деда на Мустафаре в начале картины. Он остаётся подключённым к его кораблю, пока Рей не переподключает его к истребителю Люка. Второй же находился всё время в личных покоях Императора на Звезде Смерти. Считается, что достаточно лишь раз передать информацию с путеводителя на бортовой компьютер, после чего любой корабль сможет воспользоваться безопасным маршрутом. Клинок Очи А вот о происхождении клинка Очи и его связи с путеводителями информации исчезающе мало. Очи Бестун работал охотником за головами и увлекался реликвиями ситхов и их культурой. После падения Империи его завербовал орден Аколитов Запределья, упоминаемый в других книгах нового канона. После знакомства с ними Очи посвятил остаток своей жизни служению ситхам, убивая во имя владыки за завесой. Очи Бестун, убийца на службе ситхов. Церемониальный кинжал Очи имеет ситхские руны на лезвии и специальный указатель пути в гарде. Лэндо Калриссиан и Люк искали Очи, потому что контакты Лэндо в криминальном мире рассказали, что охотник за головами нашёл один из тайников Палпатина. Одно из возможных объяснений связи клинка со звёздной картой — вместо того, чтобы разграбить сокровищницу Императора, Очи стал её хранителем, и создал указатель в собственном кинжале. Но именно последний факт никак напрямую в книге не указывается, так что это лишь предположение. Больше подробностей о жизни героев Кроме подробностей политической жизни галактики и технических деталей, книга проливает свет на важные подробности биографии персонажей. Некоторые из них отвечают на вопросы, волнующие фанатов на протяжении всех трёх фильмов — например, о том, что делал Люк все эти 30 лет. Люк потратил годы жизни на поиски знаний джедаев Люк действительно тренировал Лею в первый год после победы на Эндоре. Позже, она отказалась идти путём джедая, потому что видение Силы показало ей, что такая судьба закончится смертью сына. Сам Люк посвятил практически всю жизнь восстановлению ордена джедаев. Первые 10 лет он путешествовал по вселенной, преследуя старые легенды и посещая священные места. В итоге, ему удалось собрать внушительную библиотеку книг с разных уголков галактики. Поскольку центральный храм на Корусанте разрушен, библиотека Люка — самое полное собрание текстов учения джедаев. Знание Джедаев не было потеряно — книги Люка перешли по наследству Рей Следующие 13 лет, спустя десятилетие после шестого эпизода, Люк тренировал Бена Соло и других новых падаванов в восстановленном ордене джедаев. Так было до роковой ночи, когда Люк поддался страху и занёс меч над головой своего племянника. Для Люка это был момент слабости, о котором он сожалел всю оставшуюся жизнь, для Бена же это было предательством. После этого Соло разрушил храм и убежал. В ходе сражения много учеников погибло. После падения храма и собственной неудачи как учителя Люк отправился в добровольное изгнание в первый храм джедаев, где и пробыл до появления Рей. Во время своего последнего боя Люк воспользовался древней техникой Фалланаси, вложив всю свою жизненную Силу во всеохватывающую космическую Силу, переместившись в другую часть галактики в качестве проекции Силы. Рей прочитала старые манускрипты джедаев и восстановила меч Из книжки мы узнаём, что Рей было всего 6 лет, когда её оставили на Джакку. Именно отец героини был сыном императора Палпатина. К сожалению, больше информации о её родителях нет. Рей потратила время между восьмым и девятым эпизодом на изучение древних текстов. В одном из них она узнала об исцелении силой — древней технике светлой стороны, позволяющей джедаю отдать другому немного собственной жизненной силы. Важно отметить, что речь идёт о распространённом лечении ран, которое много встретить во многих других произведениях, включая недавнего «Мандалорца», а не избежании смерти, которое искал Энакин Скайуокер. Позже, она воспользовалась этой методикой для восстановления разломанного меча Энакина Скайуокера. Поскольку кайбер кристаллы, питающие световые мечи — в некотором роде связанные с Силой живые организмы, Рей смогла «исцелить» сердце меча. Интересно, что та же энциклопедия рассказывает, как Маз Катана нашла меч Энакина — она забрала его у рабочих с Беспина, нашедших церемониальное оружие в одной из вентиляционных шахт. Кайло Рена с юности терзали голоса Бен Соло, возможно, один из самых трагичных героев Новой трилогии. Его родители часто спорили из-за разных взглядов на жизнь — Хану была по душе работа контрабандиста, а Лея хотела построить политическую карьеру. Как результат — ребёнок часто оставался один. Что ещё хуже — с юности он начал слышать голос Сноука, который не давал ему спокойно жить, рассказывая о достижениях его прадеда Вейдера и призывая на тёмную сторону. Только к концу восьмого эпизода Кайло Рен смог освободиться от чужого влияния. Первым делом Рен вернул себе руководство Рыцарями Рен и восстановил маску, но с вкраплениями ситхской алхимии. Маска символизировала личность Рена, которую он пересобрал самостоятельно. Большую часть времени Рен провёл в поисках ситхов с Эксегола и Императора, чтобы устранить любую угрозу своему правлению. Это не одобряло руководство Первого ордена, считая что он гоняется за призраками. В итоге Рену удалось найти путеводитель к Императору на Мустафаре. Для этого ему пришлось уничтожить культ, защищающий руины замка Вейдера. Остальные герои Про других персонажей картины мало интересных подробностей. Занна, предводительница сбежавших солдат на Эндоре — вероятно, пропавшая дочь Лэндо. Книга упоминает, что тот пытался отыскать её на Пасане, но эту линию так и не показали в фильме. По Дэмерон вместе с Зорри Блисс занимались транспортировкой спайса по дуге Кесселя, после того как сам Кессель вышел из под контроля имперских войск. Финн хотел сообщить Рей, что чувствителен к Силе, что уже подтвердил режиссёр. Также он довольно активно участвовал в движении Сопротивления, за что заслужил уважение Леи Органы и товарищей по оружию. Возвращение историй Расширенной Вселенной Девятый эпизод намного больше, чем предыдущие, строит свою историю на фактах из Расширенной Вселенной, признавая творчество старых авторов франшизы. Канонизация Ревана и других лордов ситхов Владыки ситхов Реван и Малак​ Несмотря на то, что Knights of the Old Republic всё ещё относится к Легендам, а не новому канону, её история получает всё больше признания. Кроме возвращения таких планет, как Коррибан, Зиост и Раката Прайм, в книжке упоминается Дарт Реван, ключевой персонаж истории. Его имя носит третий легион штурмовиков ситхов. Остальные также названы на честь владык тёмной стороны, среди которых уже упомянутый Дарт Андеду, создатель супероружия на Малакоре Дарт Танис, учитель Дарта Плегиаса Тенебре, а также лорды Фобос и Дезолус из Star Wars The Force Unleashed. Тайные учения джедаев Так или иначе, каждая книга в библиотеке Люка является отсылкой к истории из существующего или прошлого канона. Одна книга упоминает технику Фалланаси, вторая — путешествия Мастера Джедая Одан Урра, третья вспоминает Мир-между-Мирами из сериала «Повстанцы». Среди прочего в книжке упоминаются также лорды ситхов Бейн и Нага Сэдоу, раса Грии, яхта Лэндо «Госпожа удача» и мандалорские суперкомандос. Голоса Энакина, Асоки Тано и Кэннена В кульминации картины Рей слышит голоса предыдущих поколений джедаев, которые призывают её исполнить свой долг. Хотя в книге нет никаких упоминаний этого момента, из-за особенностей дубляжа всё же стоит уточнить, кого именно слышит героиня. К Рей обращаются Энакин Скайуокер, Люк, Йода, Оби-Ван, джедаи времён республики Мейс Винду, Квай Гон, Ади Галиа, Луминара Ундули, Эйла Секура, а также персонажи мультсериалов Кэннен Джаррус и Асока Тано. Кэннен Джаррус погиб в последних сериях «Повстанцев», но судьба Асоки до сих пор оставалась неизвестной. По всей видимости, к финалу девятого эпизода она также станет единой с Силой. В то же время нет никакого упоминания Эзры Бриджера, что может говорить о том, что либо он перешёл на тёмную сторону, либо до сих пор жив. При этом остаётся открытым вопрос, являются ли все вышеупомянутые джедаи, включая довольно радикального Мейса Винду, духами Силы, или это просто память о них, которая сохранилась в космической Силе. Диада Силы и новая мифология серии Одно из самых интересных нововведений в мифологию «Звёздных войн» — это концепция Диады Силы, особой связи между Реном и Рей. Энциклопедия говорит, что Диада — это слово из древнего ситхского пророчества, подобного джедайскому пророчеству об Избранном. Как и Энакина, героев новой трилогии вела судьба. Более того, книга уточняет, что от пророчества пошло «Правило двух» — основа иерархии ордена ситхов, которое говорит, что владык должно быть только двое, Учитель и Ученик. Возможно, этот принцип был заложен в учение ситхов специально, для достижения Диады. Новая мифология Силы в трилогии сиквелов формировалась достаточно сложно — на неё повлияли идеи Джорджа Лукаса из приквелов и черновики его сиквелов, факты из мультсериалов, а свой вклад в развитие внесли не только создатели фильмов, но и Дейв Филони и Пабло Идальго из сюжетной группы. По очереди разберём, как формировалось представление о Силе. Пророчество об Избранном и поиски баланса Энакин, дитя рожденное Силой, должен был вернуть баланс​ «Сила это то, что питает джедая. Это энергетическое поле, созданное всеми живыми организмами. Оно окружает и пронизывает нас, связывает галактику воедино» — изначально таким было определение Силы в «Новой надежде». Там же появилось и описание тёмной стороны. В то время, когда джедаи жили в гармонии с окружающим миром, ситхи нарушали, искривляли баланс Силы, использовали её в личных целях. Позже в приквелах появилось пророчество об Избранном, Энакине Скайуокере, который в итоге принёс баланс в Силу. С тех пор идут споры, что имеется ввиду под «равновесием Силы». С одной точки зрения, светлая сторона Силы — и есть синоним баланса, гармонии, равновесия. В то время, как тёмная сторона — словно раковая опухоль, что-то вредное, губительное для всего живого. Со слов Джорджа Лукаса, восстановить баланс означает именно что искоренить тёмную сторону. Путь джедая как раз и заключается в сдерживании себя, своих амбиций, желаний, в альтруизме, служении другим, единении с природой. А путь ситха — путь личной наживы, эгоизма. С этой позиции Энакин действительно восстановил баланс, вернувшись на путь джедая и уничтожив императора. Другая трактовка заключается в том, что баланс силы — это равное сочетание светлой и тёмной стороны. И речь идёт даже не о количестве приверженцев одной из сторон, а о влиянии на жизнь в галактике. Сначала в республике преобладала светлая сторона, а мир защищали джедаи, позже баланс сместился — и 30 лет царили ситхи. После чего Вейдер уничтожил Императора, и не осталось никого, галактика освободилась от влияния и джедаев, и ситхов, а Сила вернулась в равновесие. Минус этой трактовки в том, что при буквальном понимании любое доброе дело должно уравновешиваться злым. Условно говоря, если кто-то перевёл бабушку через улицу, он должен кого-то ударить в лицо. И всё же такое понимание Силы гораздо ближе к даосизму и восточной концепции Инь Янь, где ни одну из противоположностей нельзя искоренить. В любом случае, именно второе понимание озвучивается в итоге в «Последнем джедае». Жизнь. Смерть и разложение, а за ней новая жизнь. Тепло. Холод. Мир. Агрессия. А между ними Энергия. Баланс. Сила Таким образом тёмную сторону никогда не искоренить, она — часть естественного порядка вещей. «Чем ярче свет, тем гуще тени». Всегда внутри человека будут желания, эмоции, тяга к тёмной стороне, как видно с историй Рей и Рена. Баланс Силы заключается в сдерживании тёмной стороны. Удержать равновесие — означает не дать тёмной стороне возобладать и снова заполонить галактику. Для помощи этому и существует кодекс джедая, помогающий сдержать себя, свои амбиции. Сам по себе путь светлой стороны не может существовать, не могут все живые организмы жить чистым альтруизмом. Но кодекс джедая может помочь уравновесить тёмную сторону, свои желания и природу. Таким образом джедаи сдерживают непомерные амбиции адептов тёмной стороны ради других, и благодаря их жертве баланс Силы в галактике сохраняется. Второе важное уточнение «Последних джедаев»: Сила — это не просто энергетическое поле, окружающее всё живое. Это и есть сама энергия, создающая жизнь. Иллюстрация новой жизни из «Последнего джедая»​ Восточная философия часто делает акцент на цикличности. Сила на некоторое время наполняет, оживляет всех существ в галактике, чтобы после их смерти снова раствориться в космосе, а потом — снова вселиться в новую жизнь. Таким образом речь идёт о естественном круговороте Силы — она никуда не девается после смерти существ, а вечно путешествует по галактике. Учение джедая светлой стороны сдерживает тёмные желания и амбиции, таким образом в достигается равновесие в человеке. Самопожертвование джедаев сдерживает пагубное влияние ситхов, таким образом достигается равновесие в галактике. Жизненная Сила, Космическая Сила и Мир-между-мирами Чтобы лучше понять концепцию Силы новой трилогии, обратимся к мультсериалам «Войны клонов» и «Повстанцы», выходившим между трилогиями приквелов и сиквелов Часть сюжетов сериалов была заложена ещё Джорджем Лукасом, который написал сценарий к нескольким сезонам «Войн клонов». Остальное уже сделал Дейв Филони, протеже Лукаса. Во-первых, в мультсериале появляется в форме духа Силы Квай Гон, и рассказывает героям об аспектах Силы. Существует Жизненная Сила, внутри каждого существа, и Космическая Сила, общая, пронизывающая всё во вселенной. Как правило, Жизненная Сила после смерти переходит назад в Космическую. В то же время, джедаи, достигшие гармонии с остальным миром, могут стать единым с Космической Силой. Они, в виде духа Жизненной Силы, просто растворяются в ней и живут вечно. Точнее говоря, живут, пока существует Сила. Именно так Люк Скайуокер смог достичь единения с Космической Силой и переместиться на Крайт. Во-вторых, в одном из эпизодов Йода посещает мир Колодец Жизни, населённый духами Силы. Это место, из которого в галактике возникла жизнь. Светлая сторона Силы отвечает за появление жизни, и, в тоже время, если не бы не существовало тёмной стороны, несущей смерть, новой жизни было бы неоткуда возникнуть. Это означает, что для жизни важны обе стороны Силы. Третий важный факт связан с местом Мортис, где вне времени существуют три первичных духа: Сын, Дочь и Отец. Сын символизирует тёмную сторону и разрушение, Дочь — светлую и созидание. Отец же, наблюдающий за их вечной борьбой, учит Энакина балансу, объясняя ему пророчество Избранного. Обе стороны одинаково важны для существования Последнюю важную информацию мы узнаем в финале сериала «Повстанцы». В одной из последних серий герои попадают в место внутри Силы — Мир-между-мирами. Это физическое воплощение Силы — это место связывает все точки галактики и всё время. Путешествуя по нему, Эзра смог спасти от смерти Асоку Тано, вытащив её из смертельной ловушки в другом времени. Так что фраза Оби-Вана — это не игра слов, Сила действительно связывает физически всё во вселенной. И ещё с её помощью можно перемещать объекты сквозь пространство и время — именно это мы и увидели в восьмом и девятом эпизоде. Дейв Филони говорил, что консультировался с Джорджем Лукасом во время создания этого концепта. Диада Рей и Рена Кайло Рен и Рей в «Последнем джедае»​ Энциклопедия утверждает, что связь между Кайло Реном и Рей возникла в седьмом эпизоде, когда Рен пытался прочитать мысли Рей. В полную силу она начала проявляться в восьмом эпизоде, когда герои начали видеть друг друга, общаться, и даже передавать небольшие объекты. Именно Диадой объясняются многие силы героев. Сноук заявил, что именно он создал между ними такую связь, однако в девятом эпизоде утверждается, что она возникла непроизвольно, сама по себе. Адепты Силы действительно могут связываться с друг другом, но как правило на короткое время и ценой больших усилий, а то и жизни, как видно на примере Люка и Леи. Связь же Рена и Рей крепла с каждым днём и существовала без их желания. Палпатин объяснил, что эта связь — так называемая легендарная Диада Силы, которая встречается раз на тысячу поколений.«Жизненная сила вашей связи… Диада Силы. Могущественная, как сама жизнь». Книга мало проясняет, что это такое, но само слово «Диада» или «Дуада» может сказать о многом. Во-первых, этим термином описывают двойственность какого-то явления. Например, мужской и женский пол. Или добро и зло. Инь и Янь. Во-вторых, Диада в греческой мифологии имеет непосредственное отношение к Монаде. Монада — первичная, единая сущность. В мифологии — это Бог, единство всего существующего. В «Звёздных войнах» Монада — сама Сила, создавшая жизнь всего существующего. Согласно учению Пифагора, Монада создала (родила) Диаду, вторую по значению сущность, состоящую из двух частей. А от неё пошло всё остальное. В новой трилогии «Звёздных войн» Рен и Рей изначально противопоставлялись друг другу, как непримиримые противники, адепты светлой и тёмной стороны. Да и желания у них были противоположные — один хотел сбежать от прошлого, вторая пыталась найти свои корни. Однако в дальнейшем они начали сближаться, Кайло начал возвращаться к свету, а Рей понемногу падала на тёмную сторону. В итоге, вместе они образовали Диаду Силы, единство двух противоположностей. Когда Диада наконец достигла баланса, им вместе открылись силы, недоступные в одиночку адептам ни светлой, ни тёмной стороны — управление жизнью. «Могущество, подобное самой жизни» — удивлённо говорит Палпатин, увидев героев вдвоём во плоти. Судя по голосу, Императора удивило воплощение древнего пророчества. И это изменило его планы. Весь фильм говорилось о том, что Палпатин искал подходящего «наследника», в которого хотел вселиться и передать трон. В конце концов — его дух не мог быть вечно привязан к телу, которое постепенно разрушалось. Сначала он хотел вселиться в Рена, потом в Рей, возможно такие планы у него были и на Люка в конце шестого эпизода, когда он просил его убить. Но позже он отбросил эту затею — энергия Диады Силы могла восстановить его собственное тело. По всей видимости, Диада Силы, воплощённая в двух разных героях, уступала в могуществе только самой Силе, способной создать жизнь. Правда, в фильме эта сила ушла не на воскрешение императора, а на возвращение к жизни Рей. Таким образом цикл закрывается — Сага Скайуокеров началась с того, что Энакин родился без отца, благодаря самой Силе. В отрыве от всего остального, новые фильмы продолжают и углубляют мифологию «Звёздных войн»: оригинальная трилогия рассказала о гармонии и тёмной стороне, приквелы о необходимости баланса и равновесия двух сторон, а новая трилогия — о единстве противоположностей и их синергии. Комментарии авторов об идеях новой трилогии После премьеры девятого эпизода режиссёр Дж. Дж. Абрамс, сценарист Крис Террио и остальная команда провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о создании и идеях новой трилогии. С одной стороны, эта информация может помочь понять определённые моменты фильмов и логику их создания, поэтому мы их приведём ниже в тексте. С другой стороны — это сторонняя информация, не имеющая отношения к самим произведениям. Энакин и Люк спасли галактику — настало время новых героев Возможно, один из ключевых моментов, мучающий многих фанатов. Авторы не считают, что новые фильмы обесценивают подвиг старых героев. Они действительно одолели тираничную Империю, а Энакин восстановил баланс в Силе. Просто мир и гармония не могли длиться вечно. Старое поколение подарило галактике 30 лет мира, но в итоге зло снова появилось, и задача нового поколения — взвалить на себя бремя старых героев и пойти по их стопам. В частности, Рей должна была вновь восстановить равновесие в Силе. Таким образом авторы высказывают идею, что если старые герои совершили подвиг, не стоит сидеть сложа руки. Беречь мир — обязанность нынешнего поколения. У Абрамса и Джонсона не было разногласий в трактовке образа Люка В восьмом эпизоде Люк Скайуокер показан как уставший, разочарованный в джедаях старик, который не смог состояться как хороший учитель. В то же время его камео в девятом напоминает снова старого-доброго жизнерадостного Люка. Абрамс утверждает, что противоречия здесь нет, потому что фанаты не учитывают, как Люк изменился на протяжении восьмого эпизода, и что в финале мы видим уже привычного Люка-оптимиста. Также Абрамс похвалил сюжетную арку, придуманную Джонсоном для персонажа в предыдущим эпизоде, и защитил момент с его сомнениями. В основе истории — двойственное отношение к наследию «Пробуждение силы» было буквально пропитано ностальгией и уважением к прошлому. В то же время радикальные «Последние джедаи» сделали своим девизом фразу о том, что прошлое должно умереть. Со слов Абрамса, между ним и Райаном Джонсоном не было противостояния, а идея, прозвучавшая в восьмом эпизоде, была заложена изначально. С одной стороны, о прошлом, о подвигах и жертве, о борьбе прошлого поколения не стоит забывать. С другой, наследие не определяет человека. И сын хороших родителей может пойти по пути тёмной стороны. Весь второй фильм новой трилогии Рей пытается отыскать свои корни, своё прошлое. Но когда она узнаёт, что она внучка Палпатина, то не принимает свое наследие, навязанную родословной судьбу, а создаёт собственную. И хотя услышать что ты никто — это опустошительно, знать что ты из самого ужасного места — ещё хуже. Крис Террио сценарист Именно для этого изменили родословную Рей в девятом эпизоде — чтобы усилить, углубить её внутренний конфликт. В итоге она не позволяет прошлому диктовать, кто она, и выбирает себе будущее не ситха, а джедая Каждый может быть кем угодно, независимо от происхождения. Это центральная тема трилогии. Дж. Дж. Абрамс. режиссёр А Кайло Рен, со слов режиссёра, пытался постоянно убежать от прошлого, потому что так и не мог простить себя за убийство отца. Это событие травмировало его. Только найдя душевные силы вернуться снова к этому моменту, Бен Соло смог принять себя и двигаться дальше. Историю Скайуокеров и Палпатинов задумали как греческую трагедию Возможно, самое противоречивое высказывание авторов. С их слов, возвращение Палпатина задумали довольно рано. По словам Абрамса, снять хоть в каком-то виде «Пробуждение Силы» было сверхсложной задачей, и много задуманных идей они не смогли показать в своё время на экране. К ним вернулись позже, во время съёмок девятого эпизода. Для завершения саги создателям нужны были сильные образы джедаев и ситхов как двух крайних противоположностей. Всё потому, что идея джедаев заключается в альтруизме, готовности отдать собственную жизнь ради других — в противоположность адептам тёмной стороны, цепляющимся за физическое существование любой ценой. Палпатин сыграл ключевую роль в судьбе семьи Скайуокеров. Он привлёк на тёмную сторону Энакина, с ним было финальное противостояние Люка и Вейдера, поэтому создатели посчитали уместным столкнуть в финале героев с его духом в последний раз. Правда, тогда совсем непонятно, зачем был нужен Сноук. И всё же, со слов авторов, сделать одного из ключевых героев Скайуокером, а второго просто никем — это не сильно занимательно. Гораздо интереснее сделать обоих наследниками семей непримиримых врагов, чтобы в конце они смогли оставить прошлое позади и сражаться сообща. Подытоживая сказанное, создатели фильма надеются, что зрители смогут пересмотреть 1-9 эпизоды от начала до конца и увидеть единую историю, которая тянется на протяжении трёх поколений. Остаётся загадкой, почему столько важной для истории информации не было раскрыто должным образом в фильме. Возможно, всему виной подход Disney к новому канону, где фильмы вместе с книгами, комиксами и играми — всего лишь часть общей мозаики истории, пусть и самая важная. Возможно также, что создатели картин побоялись перегружать зрителя экспозицией, за что иногда критиковали приквелы Джорджа Лукаса. В мелочах новая трилогия действительно продолжает сагу Лукаса — это и сеттинг демилитаризованной, послевоенной галактики, и развитие мифологии Силы, и дискуссия о прошлом и наследии, и канонизация самых популярных историй расширенной вселенной, написанных за 40 лет поклонниками оригинальной трилогии. Что же касается основной истории, то здесь не всё так просто. Нужно понимать, что в распоряжении Lucasfilm были и наработки Абрамса, Джонсона и Треворроу, и истории старого канона, и даже черновики самого Лукаса, которые они частично воплотили в новых фильмах. У студии было достаточно готовых сюжетных основ. Остаётся надеяться, что авторы действительно выбрали лучший вариант из возможных. Потому что другого завершения у Саги Скайуокеров уже не будет. Украинка купила особняк у Ким Кардашьян, где собирается «вдохновляться»

