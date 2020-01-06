Январь 6th, 2020

Что посмотреть — Несколько идеальных фильмов на Рождество

Не зря на различных премиях существуют номинации «Выбор публики», ведь кто как не целевая аудитория знает лучше, что ей нравится и какой фильм или артист заслуживают главный приз.

Именно поэтому мы обратились к пользователям Twitter, чтобы выяснить — какие фильмы идеально подойдут для Рождества.

Мы заглянули в тренды соцсети, чтобы узнать, какие фильмы люди любят смотреть в праздничный период. Как выяснилось, первенство в этом необычном рейтинге занимают именно мультфильмы и анимационные ленты жанра аниме.

Итак, ловите список фильмов, которые пользователи рекомендуют смотреть на Рождество.

Унесенные призраками, 2001 год – фэнтези

Это история о взрослении маленькой девочки по имени Чихиро. Семья главной героини переезжает в новый дом, что девочка воспринимает довольно болезненно, ведь ей приходится прощаться со своими друзьями и старой жизнью.

Семья спокойно ехала в новое жилье, но отец свернул не туда, поэтому они заблудились. Семья оказалась в странном лесу, посреди которого разместился старый город-призрак.

Там Чихиро встречает мальчика, который советует ей бежать, но родители девочки решили остаться в необычном месте, чтобы отдохнуть.

Вечером город начал наполняться тенями, которые появляются отовсюду. Именно с этого момента начинается самое интересное и самое опасное приключение Чихиро.

Пятый элемент, 1997 год – фантастика, боевик, приключения

Будущее. На Землю надвигается огромный огненный шар (абсолютное зло), который может разрушить абсолютно все живое.

Чтобы спасти землян — необходимо собрать пять магических элементов (вода, огонь, воздух, земля). Пятым элементом является необычная девушка Лилу, которую воссоздали из ДНК высшего космического существа.

Четыре элемента захватывают наемники, которые хотят уничтожить Землю. Теперь их целью является Лилу, которой удается сбежать из лаборатории.

Случайным образом девушка встречается с обычным таксистом Корбеном Далласом, на плечи которого легло не только спасение девушки, но и всей планеты.

Ходячий замок, 2004 год – приключения, драма

История рассказывает о молодой девушке Софи, которую заколдовала ведьма. 18-летняя красавица превратилась в 90-летнюю бабушку и никому не может рассказать о своем проклятье.

В это время в ее сказочной стране начинается война. Софи случайно попадает в необычный дом, обладателем которого является известный волшебник Хаул, которого власти (обеих враждующих сторон) просят помочь в решении вооруженного конфликта.

Софи становится служанкой волшебника и со временем узнает обо всех жителях удивительного замка. Девушка хочет помочь жителям необычного жилища решить их проблемы и с этого времени ее жизнь кардинально меняется.

Теперь она находится в центре всех событий и вынуждена бежать от солдат, которые преследуют Хаула. В ходе всех этих приключений Софи влюбляется в волшебника, но это только начало того, через что ей придется пройти.

Ну и еще несколько фильмов на Рождество, которые советуют пользователи Twitter:

Мой сосед Тоторо, 1988 год — фэнтези;

Бегущий по лезвию, 1982 год — фантастика, драма;

Бегущий по лезвию 2049, 2017 год — киберпанк, научная фантастика, нео-нуар;

Большой Лебовски, 1998 год — комедия;

Пока ты спал, 1995 год — романтическая комедия;

Каспер, 1995 год — фэнтези, семейный;

Призрак оперы, 2004 год — мюзикл, драма;

Мулен Руж!, 2001 год — драма, мюзикл;

Чародеи, 1982 год — комедия, сказка;

Рататуй, 2007 год — комедия.

Вернуться к списку новостейИсточник: lux.fm