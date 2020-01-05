Январь 5th, 2020

ВМС США разрабатывают концепцию применения огромных боевых роботов

U.S. Navy

ВМС США в ближайшее время сформируют рабочую группу, которая должна будет разработать концепцию применения на флоте средних и больших надводных роботов. Как сообщает Defense News, первые наработки группа должна будет представить уже в феврале текущего года, а окончательный вариант концепции должен быть готов в сентябре.

Ранее Конгресс США одобрил проект военного бюджета на 2020 финансовый год, который предусматривает финансирование проекта разработки и закупку для ВМС США двух надводных роботов большого водоизмещения. При этом конгрессмены запретили военным оснащать эти аппараты вертикальными пусковыми ракетными установками.

Концепция применения надводных роботов, разработка которой начнется в ближайшее время, должна предусматривать возможность интеграции таких аппаратов в авианосные и экспедиционные ударные группы. Предварительно предполагается, что средние надводные роботы будут использоваться для разведки и наблюдения, в то время как основной задачей больших роботов станет нанесение ударов по суше.

В начале прошлого года стало известно, что ВМС США планируют пополнить свой флот надводными роботами четырех разных классов: большими надводными робокораблями с тяжелыми разведывательными системами и вооружением, средними роботами с разведывательными системами и оборудованием радиоэлектронной борьбы, малыми — с системами постановки мин и ретрансляционным оборудованием и миниатюрными беспилотниками.