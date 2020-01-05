Январь 5th, 2020

В Мехико у наркодилеров нашли огромный алтарь из человеческих черепов





В Мехико в логове наркодилеров обнаружили алтарь с человеческими черепами. Полиция в ходе рейда по задержанию наркоторговцев обнаружила не только наркотики, но и человеческие останки.

Об этом сообщает Daily Mail.



Мексиканская полиция в ходе операции по задержанию наркоторговцев арестовала 31 человека. Копы нашли запасы наркотиков и оружия.



Кроме того, в логове преступников был найден алтарь с более чем 40 человеческими черепами. Там же находились десятки костей и даже законсервированный человеческий зародыш.



Стены алтаря были покрашены в красный цвет, а на одной из них изображена козлиная голова с гексаграммой между рогов.



Сам алтарь представлял собой крест и деревянную маску с рогами. Он и был обложен черепами и костями.