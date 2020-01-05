 
 
Январь 5th, 2020

ЦАХАЛ создает «многомерное» подразделение с секретным оружием, подобного которому нет в мире

Картинки по запросу ЦАХАЛ

Израильская армия начала создание подразделения нового типа, призванного усилить взаимодействие различных родов войск при выполнении тактических задач.

Подразделение, которое в армии называют «многомерным», будет соединять на уровне штаба и ведения боя пехоту, десантников, бойцов инженерного и разведывательного спецназа «Яалом» и «Гадсар», артиллерию, кинологическое подразделение «Окец» и элитный спецназ «Дувдеван». В него будут входить также ВВС ЦАХАЛа (включая летчиков) и полевую разведку. Танки пока не придаются новому подразделению, но могут задействоваться по мере необходимости.

Новое подразделение будет вооружено самой передовой секретной военной техникой, приспособленной для условий будущих войн с использованием беспилотных аппаратов. Часть ее находится еще на стадии разработки.

Взаимодействие составных частей подразделения будет более тесным, чем между различными видами войск в современной армии.

Командование ЦАХАЛа считает, что создание такого поливалентного подразделения наилучшим образом отвечает нуждам будущих войн. Военные отмечают, что ни в ЦАХАЛе, ни в других армиях в мире нет ничего подобного комбинированным возможностям нового подразделения.

Начальник Генштаба Авив Кохави считает, будущее армии за такими многомерными соединениями, поскольку они позволяют пользоваться самыми современными технологиями ведения боя и управления.

https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/83816

Category: Израиль, Новости ﻿
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