Январь 5th, 2020

Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев.

Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что США готовы «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует американцев из-за .

Число заявленных целей равно количеству американцев, которых, по словам Трампа, много лет назад захватили иранские власти.

Президент США не назвал конкретные цели, о которых идет речь. Он отметил, что некоторые из них «очень значительны и важны для Ирана и иранской культуры».

Трамп закончил свое заявление словами, что «США больше не хотят угроз».