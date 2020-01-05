Январь 5th, 2020

Солнце максимально приблизилось к Земле за всю историю — ученые

В воскресенье, 5 января, солнце максимально подошло близко к Земле . Об этом сообщает сайт Московского планетария со ссылкой на астронома Александра Якушечкина. По словам астрономов, солнце сейчас находится ближе всего за весь период исследований обсерватории.

По его словам, солнце в этот день в 10.48 мск. пройдет точку Перигелия. Как известно, это ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты. Отмечается, что Перигелий орбиты Земли расположен на расстоянии примерно 147 098 000 км до Солнца.