Январь 5th, 2020

Не кипятите воду дважды — ученые нашли смертельную опасность

Эксперты выяснили, что нельзя кипятить повторно одну и ту же воду.

Кипяченая вода опасна для здоровья, сообщает издание Med2. Оказывается, что нельзя употреблять воду, которую прокипятили два и больше раз. Дело в том, что при нагревании химический состав воды меняется, поэтому в ней могут образоваться опасные для организма вещества.

При первом кипячении мы избавляет воду от микробов, а при повторном – разрушаем в ней питательные вещества, превращая их в опасные соединения.

Эксперты выяснили, что, если пренебрегать этими правилами, в воде образуются такие химические вещества, как нитраты, фториды и мышьяк. Они постепенно накапливаются в организме и могут стать причиной многих заболеваний. К примеру, нитраты негативно воздействуют на поджелудочную железу, пищеварительную и мочевыделительную системы. А накопление мышьяка в организме может привести к нарушениям работы почек, пищеварения, проблем с сердцем, а также вызвать кожные заболевания.

Ранее мы сообщали о том, что если перестать пить чай с сахаром, можно не только похудеть, но и улучшить состояние своей кожи. Сахар сам по себе не несет никакой угрозы для человека, но иногда, когда его количество в рационе слишком большое, могут возникнуть различные заболевания или недомогании.

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