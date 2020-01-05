Январь 5th, 2020

Лучшие фильмы на каждый день января — что посмотреть

Кураж новогодних праздников потихоньку начинает отпускать, ведь после шумных вечеринок хочется спокойно релаксировать дома под пледиком и желательно с кем-то теплым и любимым под боком. Именно для таких уютных зимних вечеров мы подобрали новогодние фильмы на каждый день января.

Чем старше люди становятся, тем труднее им поверить в сказку. Работа, домашние заботы, годовые отчеты — все так затягивает в водоворот серых будней, что даже не замечаешь, как приближаются и проходят праздники.

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Поэтому, чтобы ты не грустил и смог немного отдохнуть от насыщенных новогодних празднований, мы собрали подборку новогодних фильмов на каждый день января. Чтобы магия жила в твоем сердце всю холодную зиму.

Новогодний список фильмов на каждый день января 2020:

4 января — «Четыре Рождества»

Безумная комедия на 88 минут с Риз Уизерспун.

Рейтинг IMDb — 5,7

5 января — «Шерлок Холмс: Игра теней»

Пока загадочный детектив ломает голову над очередной загадкой, зрители пытаются залезть в его мозг и отгадать ход мыслей — и так на протяжении 129 минут.

Рейтинг IMDb — 7,5

6 января — «Один дома 1″

Это когда прихоть малого становится реальностью. Семейный фильм в 103 минутах.

Рейтинг IMDb — 7,6

7 января — «Кудряшка Сью»

Просмотр этого кино превратился в рождественскую традицию. Атмосферный фильм с феерией праздника и новогоднего чуда, который насыщен детским смехом и различными выходками. 101 минута.

Рейтинг IMDb — 5,9

8 января — «Старый Новый год»

Это восемь совершенно разных историй, которые объединены только одним желанием, которое длится 117 минут, — навсегда запомнить этот праздник.

Рейтинг IMDb — 5,7

9 января — «Чудо на 34-улице»

Ты когда-то видел настоящего Санту в супермаркете? Если нет, тогда тебе сюда. Веселая история на 114 минут.

Рейтинг IMDb — 7,9

10 января — «Отпуск по обмену»

История о женщинах, которые не только обменялись домами и временными поясами, но успели за столь короткий срок найти настоящее рождественское чудо в виде любви.

Рейтинг IMDb — 6,9

11 января — «Человек, который придумал Рождество»

Знаешь рождественскую повесть Чарльза Диккенса? Вот вся правда о том, как он ее писал. И вообще был ли это он. 104 минуты, чтобы поверить в чудо.

12 января — «Рождественская история»

А вот и оригинальный рассказ Чарльза Диккенса. Шокирующий, но с нотками магии продолжительностью в 95 минут.

Рейтинг IMDb — 6,8

13 января — «Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен»

Семейная комедия, которая обязательно понравится всей семье. Хорошее настроение в течение 95 минут гарантировано!

14 января — «С новым годом, мамы»

Пять невероятных историй и безумных приключений — и это все всего за 90 минут.

15 января — «Чарли и шоколадная фабрика»

Ну очень сладкий фильм с Джонни Деппом в главной роли, а главное — сказочный. Бери сладенькое и исчезай в мире Вилли Вонки на 115 минут.

Рейтинг IMDb — 6,6

16 января — «Один дома 2″

А это, когда прихоть малого во второй раз становится реальностью на 120 минут.

Рейтинг IMDb — 6,7

17 января — «Роман по переписке»

Романтическая история о двух влюбленных, которые после 13 лет общения решили встретиться. Но узнают ли они друг друга? Об этом ты узнаешь в течение 90 минут.

18 января — «Когда поют ангелы»

Кто, как не взрослые, нуждаются в настоящем празднике? Так и наш главный герой очень сильно хочет избавиться от призраков прошлого и праздновать все 87 минут.

Рейтинг IMDb — 5,8

19 января — «Пережить Рождество»

Бросила девушка на Рождество? Не беда! Пакуй чемоданы и отправляйся в дом своего детства. И не смущайся, что там теперь живет совсем другая семья. Забавная история продолжительностью в 101 минуту.

Рейтинг IMDb — 5,4

20 января — «12 рождественских свиданий»

Кайфовая комедия, которая просто создана для девчачьей вечеринки. 83 минуты с подругами — все, что нужно для праздника.

21 января — «Золотой компас»

В этом фильме ты попадешь в магический мир приключений, где при рождении ребенок получает тотемного зверя, который символизирует его душу. А еще, это история одной девушки, что своей отвагой пытается спасти друзей в течение 113 минут.

Рейтинг IMDb — 6,1

22 января — «Альпийская сказка»

Семейная драма, которая напомнит, насколько важна роль родных в жизни. И за 103 минуты коснется твоего сердечка.

Рейтинг IMDb — 6,5

23 января — «Рождественский коттедж»

Этот фильм просто проникнет в твою голову добрыми мыслями, душевными диалогами и жизнью маленьких провинций. И это всего лишь за 105 минут.

Рейтинг IMDb — 6,4

24 января — «Сезон чудес»

Фильм, что вдохновляет, снятый на основе реальных событий с очень сильной и интересной историей одной девушки, которая длится 101 минуту.

Рейтинг IMDb — 6,5

25 января — «Как выйти замуж за миллиардера»

Собирай чемоданы, потому что именно эта комедия отправит тебя в заснеженные горы кататься на лыжах. Замечательная история со сказочным финалом.

Рейтинг IMDb — 6,3

26 января — «Омела над Манхэттеном»

История одной упорной девушки, которая решила вернуть новогоднее настроение своему любимому. Поэтому, не теряя времени, она собирает чемоданы и направляется в город в котором дух Рождества еще жив — в Нью-Йорк.

27 января — «Плохой Санта»

История о двух неудачниках, которые решили стать ворами. И внезапные изменения принесли им неожиданного друга и кучу приключений. Комедия продолжительностью в 91 минуту.

Рейтинг IMDb — 7

28 января — «Город без Рождества»

Фильм о маленьком парнише с большими надеждами на Санту, поскольку он хочет жить с ним на Северном полюсе и быть верным другом. Поэтому малый берется писать письма, и за 120 минут успевает пережить немало приключений.

Рейтинг IMDb — 6,3

29 января — «С праздниками ничто не сравнится»

Фильм о семье, которая перед Новым годом собирается подводить итоги. Тепла история, которая подарит радость в течение 98 минут и оставит теплый след.

30 января — «Замерзшая из Майами»

История о горячей крохе, которую сыграла Рене Зеллвегер в нетипичном для нее прохладном месте с казалось неприветливыми людьми. Но дело не только в них. Ироническая история о поиске себя и своего счастья продолжительностью в 96 минут.

Рейтинг IMDb — 5,6

31 января — «Рождественская путаница»

Все проходят этап в отношениях, когда приходится знакомиться с родителями. У героини этого фильма тоже пришло такое время. Но она даже не подозревала, что будет вынуждена ехать сама и посвятить время приключениям в совершенно незнакомом городе.