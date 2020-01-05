Январь 5th, 2020

Кэти Перри снялась для индийского Vogue в странном образе

Американская поп-исполнитель Кэти Перри стала приглашенной звездой индийского издания Vogue, где украсила январскую обложку и примерила роскошные традиционные наряды для фотосессии.

Автором ярких фотографий стал Грег Свелз. Кэти Перри, которая недавно рассказывала об отношениях с женихом Орландо Блумом, позировала для художника в ярких «конфетных» образах. На платьях и головных уборах было много лент из переработанных тканей и камней, а фотоистория происходила среди цветов – бархатцев, – и на улицах Индии.

Мода никогда не была так тесно переплетена с реальностью, как сегодня. Наблюдая за сейсмическим изменением ценностей, культурой и моралью, мы понимаем, как эти времена привели к изменениям в моде. Климатический кризис – это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся, и она влияет, кроме всего прочего, на то, как мы одеваемся и покупаем. Наша большая звезда-покровительница Кэти Перри покоряет улицы калейдоскопического Мумбаи, – говорится в индийском издании Vogue о заслугах певицы перед миром за ее благотворительную деятельность.