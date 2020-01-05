Январь 5th, 2020 Исследователи — как звучит настоящее имя бога у евреев

В Библии Бог упоминается под множеством имен. Однако у него имеется только одно личное имя, которое обозначается буквами YHWH. Это имя стало «непроизносимым» — мы не знаем, как оно произносилось в древности.





Практическая причина тайны его произношения состоит в том, что иврит не пользуется гласными буквами. Технически под согласными можно поставить любую комбинацию гласных звуков, поэтому возможны любые варианты произношения.



Существует еще одна причина – духовная. Произношение библейских слов тщательно сохранялось для нас непрерывной цепочкой традиции из поколения в поколение. В X веке оно наконец было зафиксировано в Тверии Аароном Бен-Моше Бен-Ашером. Он составил систему диакритических знаков (огласовок), которой мы пользуемся до сих пор.



Но почему же это не действует с именем Бога – а Всевышний упоминается в Библии 6600 раз?





Скорее всего, причина лежит в эпохе времен строительства Второго Храма, примерно в V веке до новой эры. Тогда евреи решили, что это Имя невыразимо. Оно слишком свято, чтобы можно было его произносить. Это мнение основано на интерпертации третьей заповеди: «Не произноси имени Бога своего всуе».



Вероятно, это заповедь предназначалась для того, чтобы запретить неуместное использование имени Божьего в присяге, клятвах и тому подобных случаях. Однако со временем этот запрет распространился на произнесение имени Бога при всех обстоятельствах, кроме самых торжественных.



Согласно Мишне (устные комментарии к законам Торы; окончательная редакция – не позднее II века н. э.) священное имя Бога произносилось только в Иерусалимском Храме, и только в двух случаях — первосвященником на Йом-Кипур, и коэнами (священниками) во время благословения.



Когда в 70-м году н.э. римляне разрушили Иерусалимский Храм, стало невозможным восстановить те обстоятельства, при которых произносилось Божественное Имя. С тех пор и по сей день евреи, когда встречают в молитвах имя Бога, произносят его как «Адонай», что означает «мой Господь».





Используя наши знания древних транскрипций, филологи и библеисты попытались восстановить библейское произношение имени Бога. Судя по всему, евреи называли его «Yah-weh», с мягким «а» и слегка удлиненным «е».



Но что же обозначало это имя?



Рассмотрим на базовом уровне принципы иврита и других языков семитской группы. Любое слово из семитской группы языков имеет базовый корень, состоящий из трех букв. Возьмем, к примеру, корень SRK. «Масрек» — расческа, «леистарек» — причесываться, «срика» – медицинское сканирование — и так далее.



В даном случае корнем скорее всего является HWH, а стоящий впереди «йуд» — предикат будущего времени. HWH является вариантом распространенного корня HYH, означающего «быть». Сравните – «хаим» (жизнь), «лихйот» (быть, существовать), и тому подобное.





В таком случае имя YHWH может интепретироваться как «Создатель», «Тот, который сделал так, чтобы все было».



Подобной интерпретации придерживается сама Библия. Когда Моше увидел горящий куст, он спросил: «Как Тебя зовут?»



На что Всевышний ответил ему: «Я есть тот, кто Я есть». В ивритском тексте использовано выражение «Ихье ашер Ихье». Это имя, хотя и пишется немного по-другому, связывает имя Бога с «бытием».



Однако не все ученые принимают данную версию. Кое-кто считает, что имя Бога по происхождению не семитское, а прото-индоевропейское. И происходит от того же слова, которое дало имя «Зевс», или латинское «Деус» — Бог.



Кое-кто свяхывает имя YHWH с арабским глаголом HAW, обозначающим «удар». Это могло бы характеризовать Бога, как «божество грома». А, возможно, имеется связь с угаритским корнем «HWY» («говорить»).



Каков бы ни был перевод, сегодня само Имя на иврите редко встречается вне Писания и молитвы. На письме чаще всего используется сокращение «H».



В иудаизме имя Бога считается настолько святым, что если оно написано на листе бумаги, этот лист нельзя разорвать или выбросить в мусор. Его необходимо сдать в специальный архив, именуемый «генизой» (от глагола «леганез» — спрятать, сохранить). После этого листы с именем Бога (обычно это молитвенники или свитки Торы) хоронят на кладбище.



Первоначальное звучание имени Бога было настолько святым, что сейчас оно утрачено. Мало того, даже его эвфемизм – Адонай – тоже стал «слишком свят», чтобы использовать его вне литургической обстановки. Так возникли новые эвфемизмы – Кадош Барух Ху («Святой, благословен Он»), и даже просто «Ха-Шем», что переводится, как «Имя». Не просто «имя», а Его Имя с прописной буквы.







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