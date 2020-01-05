Группа Nirvana впервые вернулась на сцену после 25 лет своего отсутствия. Правда музыканты отыграют всего несколько концертов в память о Курте Кобейне. Также не будет и новых песен.
Со смерти Курта Кобейна (Kurt Cobain) прошло уже 26 лет, и теперь три экс-участника группы Nirvana приняли решение снова выйти на сцену со специальным шоу. Дэйв Грол (Dave Grohl), Крист Новоселич (Krist Novoselic) и Пэт Смир (Pat Smear) решили объединиться через двадцать с лишним лет после распада группы, чтобы почтить память своего друга.
4 января три музыканта появились на сцене «Heaven gala» в Лос-Анджелесе. Музыканты объединились всего на 1 ночь, чтобы принять участие в ежегодном мероприятии, организованном «Art of Elysium», которое призвано «помочь людям в сложных жизненных ситуациях, таких как заболевание, госпитализация и/или жизненный кризис».
В апреле 2020 года исполнится ровно 26 лет со смерти Курта Кобейна, который был найден мертвым своем доме в Сиэтле 8 апреля 1994 года. Медэкспертиза установила, что музыкант скончался за три дня до этого, 5 апреля. Несмотря на то, что Курт уже неоднократно пытался покончить жизнь с собой и даже оставил предсмертную записку, в новостях все равно ходили слухи о том, что музыкант был убит.
И только в прошлом году, через 25 лет после смерти исполнителя, его менеджер сообщил СМИ о том, что эти слухи – абсолютная чепуха:
«Это просто смешно. Он покончил с собой. Я видел его за неделю до этого. Он был в депрессии».
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