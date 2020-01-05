Январь 5th, 2020

Группа Nirvana впервые вернулась на сцену

Группа Nirvana впервые вернулась на сцену после 25 лет своего отсутствия. Правда музыканты отыграют всего несколько концертов в память о Курте Кобейне. Также не будет и новых песен.

Со смерти Курта Кобейна (Kurt Cobain) прошло уже 26 лет, и теперь три экс-участника группы Nirvana приняли решение снова выйти на сцену со специальным шоу. Дэйв Грол (Dave Grohl), Крист Новоселич (Krist Novoselic) и Пэт Смир (Pat Smear) решили объединиться через двадцать с лишним лет после распада группы, чтобы почтить память своего друга.

4 января три музыканта появились на сцене «Heaven gala» в Лос-Анджелесе. Музыканты объединились всего на 1 ночь, чтобы принять участие в ежегодном мероприятии, организованном «Art of Elysium», которое призвано «помочь людям в сложных жизненных ситуациях, таких как заболевание, госпитализация и/или жизненный кризис».