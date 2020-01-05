Январь 5th, 2020 Эксперт — истребитель F-35 невидим для всех типов российских ПВО



Генерал армии США в отставке Гарри Норт, ныне топ-менеджер концерна Lockheed Martin, производителя самолетов-невидимок F-35, посетил Израиль, где обсудил с летчиками и руководством ВВС Израиля летные характеристики самолетов «Адир». Речь шла о тактико-технических данных, зафиксированных во время ряда операций. Судя по всему, речь идет об операциях в воздушном пространстве Сирии.



Как утверждает 12 канал ИТВ, летчики рассказали Норту, что самолеты F-35 позволяют практически беспрепятственно выполнять поставленные задачи, не опасаясь действий ПВО противника, в том числе российских систем С-300 и С-400. По словам летчиков, тактико-технические возможности самолета дают огромное преимущество перед вероятным противником. О таком преимуществе, утверждает канал со ссылкой на пилотов ВВС Израиля, раньше приходилось только мечтать.





Канал отмечает, что установленные на «Адирах» системы позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать крылатые ракеты, которые могут быть использованы Ираном.



В сообщении отмечается, что инженеры американского концерна уже приступили к улучшению тактико-технических свойств F-35 с учетом боевого опыта ВВС Израиля.



Канал отмечает, что генерал в отставке мог провести в Израиле переговоры по поводу возможной поставки самолетов этой модификации для третьей эскадрильи ВВС Израиля. Вместе с тем, в руководстве военно-воздушных сил нет единого мнения по поводу необходимости закупки новой партии самолетов F-35. Основным конкурентом «Локхида» является концерн «Боинг», выпускающий самолеты F-15X.



Ряд высокопоставленных офицеров ВВС Израиля, как сообщает канал, отдают предпочтение F-15X в силу того, что этот самолет способен преодолевать большое расстояние с большим количеством груза на борту, в том числе гиперзвуковыми ракетами системы «воздух-воздух».



F-15X – всепогодный истребитель, последняя модернизация боевой машины четвертого поколения F-15 Eagle.



Ранее эксперты назвали тринадцать технологических проблем F-35, которые могут угрожать как здоровью пилотов, так и состоянию летательного средства. Такова тема статьи, опубликованной изданием Defense News.



Издание отмечало, что, если в ближайшее время проблемы не будут решены, это поставит под сомнение способность истребителей выполнять возложенные на них функции.



Речь идет, в частности, о следующих проблемах.



Резкие скачки давления в кабине F-35 становятся причинами баротравм пилотов. В условиях холодного климата (около минус 35 градусов по Цельсию) F-35 по ошибке передает данные о сбое в функционировании одной из своих батарей, вследствие чего иногда приходится отменять операцию.



Сверхзвуковой полет на скорости более М — 1,2 может стать причиной структурных повреждений и появления пузырей на стелс-покрытиях фюзеляжа F-35B и F-35C.



После исполнения ряда маневров пилоты F-35B и F-35C не всегда могут полностью стабильно контролировать крен, курс и тангаж самолета.



Периодически на дисплее на шлеме пилота появляется некое зеленое свечение, вследствие чего изображение размывается, что создает определенные трудности при возвращении F-35C на авианосец. Кроме того, во время ночных полетов при слабом свете звезд камера ночного видения может отображать зеленые полоски, что ведет к затруднению обзора горизонта пилотами или в процессе посадки машины на авианосец.



При жаркой погоде при вертикальной посадке F-35B двигатели могут не создать требуемой тяги — это может привести к жесткой посадке.



Эксперты считают, что неполадки не носят критического характера.



Один из опрошенных изданием экспертов отметил главное достоинство F-35. Речь идет не о летно-технических характеристиках, что выглядело бы вполне естественным, а о способности машины интегрироваться с большими и сверхбольшими боевыми системами. Такими, к примеру, как самолеты ДРЛО (электронный комплекс, установленный на самолете или другом летательном средстве, осуществляющий обнаружение объектов для возможности наведения на них, например, ракет, а также осуществляющий координацию действий сил союзников и смежные задачи), наземные пункты управления, авианосцы, зенитно- ракетные системы.



Эксперт также отнес к ключевым характеристикам F-35 его малозаметность, которая будет играть важнейшую и, возможно, решающую роль в воздушных и противовоздушных боях.



Кроме того, эксперты считают важнейшим фактором наличие системы ALIS (Autonomics Logistics and Information System): это первая в мире система централизованного ежедневного контроля над техническим состоянием самолетов F-35 в режиме реального времени. В самолетах прежнего поколения эти функции ежедневно возлагались на несколько разных систем. Все серверы ALIS соединены друг с другом через шифрованные наземные или спутниковые системы.



«Надо сказать, что мы даже архитектуру этой системы не до конца себе представляем и понимаем особенности ее функционирования. А на самом деле — революция в военном деле. Позволяет контролировать каждый F-35, всех эксплуатантов, вне зависимости от региона, где находится машина, и при необходимости ограничивать самолету спектр выполняемых боевых задач. Это раньше США могли сказать любому покупателю своего оружия — «вы ракеты у нас купили, но пусть пока они полежат на нашей территории». Сейчас в этом необходимости нет.



Если потребуется — США ограничат своего союзника с помощью нажатия одной кнопки системы ALIS», — приводило издание слова одного из экспертов.



На данный момент Австралия, Бельгия, Дания, Италия, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Япония, Южная Корея, Турция и Великобритания выбрали F-35 в качестве перспективного истребителя. В создании самолета принимали участие десять стран.



В 2018 году командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин заявил, что израильтяне первые в мире опробовали F-35 в боевых условиях. Также сообщалось, что Израиль внес изменения в бортовую систему F-35, превратив самолет в монстра. Речь идет об установленной на самолете ВВС Израиля F-35I Adir системе наблюдения и контрдействий за средствами радиоэлектронной борьбы. Именно эта система, по мнению ряда экспертов, могла стать причиной сбоя сирийской системы противовоздушной обороны (ПВО) во время проведенной в апреле 2018 года военной операции.



Такую точку зрения высказал военный аналитик Джозеф Тревитик в статье на The War Zone.



«Возможно, это был F-35, который задействовал свой мощный массив системы наблюдения за средствами радиоэлектронной борьбы противника с целью сбора данных о вражеских радарах и других узлах ПВО противника», — отмечает эксперт.



В статье утверждается, что Израиль получил эксклюзивное разрешение от Lockheed Martin на внесение дополнений в компьютерную систему F-35. В статье есть предположение, что это могло позволить ВВС Израиля усилить атакующую и оборонительную мощь самолетов.



В статье также упоминается, что именно Израиль впервые внес дополнения в самолеты F-16 и это позволило ВВС Израиля завладеть преимуществом в воздухе. Российские оказались ПРО бессильны против F-35 в Сирии

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