Дуда не хочет ехать на форум по Холокосту из-за Путина

Президент Польши Анджей Дуда, скорее всего, не поедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который состоится в Израиле. Одна из основных причин отказа Дуды от поездки в том, что главным гостем должен быть президент России Владимир Путин.

Официального решения по этому вопросу пока нет, но польской стороне не нравится роль, которую может сыграть президент Владимир Путин во время форума по Холокосту. Об этом сообщила «Газета Выборча».

Представитель президента Польши Кшиштоф Шчерски заявил, что программа мероприятий, согласно которой главным гостем и выступающим будет Владимир Путин, то есть ему будет предоставлена возможность продолжить высказывать ложные тезисы о Второй мировой войне, для польской стороны неприемлема.

Путин в последние дни 2019 года несколько раз высказался о причинах начала Второй мировой войны, политике Польши и СССР в предвоенные годы, о так называемом пакте Молотова – Риббентропа. Он поднял эту тему на пресс-конференции, затем на саммите СНГ и на заседании коллегии Министерства обороны России. Путин, в частности, обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии, назвал польского посла в Берлине «антисемитской свиньёй» и фактически оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года, повторив тезисы советской пропаганды о том, что польское правительство тогда фактически не управляло страной. Высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском обществе.